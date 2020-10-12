الحديدي عن تسريبات كلينتون: كنا ملعبا لكل أجهزة المخابرات في العالم

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن عددًا كبيرًا من الرسائل الإلكترونية التي أفرجت عنها وزارة الخارجية الأمريكية، بشأن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، كانت لها علاقة بالعالم العربي والدور الأمريكي فيما يسمى بالربيع العربي حينها، وجماعة الإخوان الإرهابية والتنسيق مع واشنطن، وعلاقة قناة الجزيرة بالأحداث حينها.

وأضافت "الحديدي"، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب وزير الخارجية مايك بومبيو، أن يكشف المزيد من هذه الأوراق، بخاصة أن كلينتون كانت تستخدم بريدها الخاص في إرسال واستقبال عدد كبير من الرسائل الخاصة بعملها.

وتابعت، أن ما يهم ترامب أيضًا في هذه الأوراق، علاقة كلينتون بموسكو إبان الانتخابات الرئاسية التي خاضتها ضده، ولم تستطع الفوز فيها عليه.

وأوضحت "لميس"، أن هذه الرسائل لم تتحدث عن شئ جديد، مؤكدةً أنها كانت معلومات معروفة وكانت هي تغطيها بشكل يومي، بشأن وجود علاقة وثيقة بين الإخوان وواشنطن، والتدخل الكبير في المظاهرات إبان عام 2011، ودعم أمريكا لقناة الجزيرة، لكن الجديد هو إثبات كل هذه الأمور بالوثائق.

ولفتت، إلى أن مصر كانت تدار من الخارج في عهد الإخوان: "البلد كان مخترقًا، كنا في مرحلة عجيبة الشكل، وكل أجهزة المخابرات في العالم كانت تلعب على الأرض وهو ما تحدث الرئيس السيسي عنه بالأمس، أثناء الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.. مكنش فيه حوار، في مصر بين جهة سياسية وجهة أخرى مكنتش بتسجل وتنقل للجهات العليا، البلد دي كانت تدار من الخارج ما بين واشنطن وقطر ويا عالم إيران كانت بتلعب إيه وكل ده في الفترة من 2011 لـ2013، وكنا ملعبًا مخترقًا لكل أجهزة المخابرات وفي مقدمتها أجهزة المخابرات الأمريكية والقطرية".