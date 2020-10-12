وزيرة التضامن: 6 آلاف طالب من "تكافل" كانوا ضمن المتفوقين بأكثر من 92%

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لها دور في مكافحة الأمية، بدءً من وضع شرط للحصول على الدعم النقدي، وهو عدم تسرب الأطفال من التعليم، حيث إن نسبة الأطفال التي تتسرب من التعليم، انخفضت في الفترة الأخيرة، كما أن أكثر من 6 آلاف طالب من طلاب "تكافل"، كانوا من أوائل الطلاب، وحصلوا على أكثر من 92%.

وأضافت "القباج"، خلال حوارها في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الوزارة لديها العديد من البرامج للمساهمة في خفض نسبة محو الأمية، وتقديم بعض الخدمات مثل توفير الحقائب المدرسية والنظارات، وحزم تموينية للأسر، وتكافح عمل الأطفال، وبرنامج إقراض مخصوص لأمهات الأطفال في المدارس، بالإضافة إلى العمل مع الجمعيات الأهلية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الصعيد من بحري إلى قبلي جميعهم يحطون باهتمام الدولة التي تعهدت بالوصول إلى أبعد نقطة، وخصت الصعيد بمبادرات مكثفة، و71% من خدمات الحماية الاجتماعية تتجه للصعيد لأن محافظات الصعيد هي الأفقر، وهي محرومة من بعض الخدمات، وتحتاج إلى جهد في التنمية الاقتصادية، ومبدأ الدولة هو سد الفجوات التنموية، والدولة تسعى للوصول إلى كل مواطن في مصر.

وتابعت: " مش هقول المواطن موصلش لينا لية، هقول إحنا موصلناش له ليه؟"، كما أن الوزارة تعمل على الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، ويجب أن يكون المواطن فاعلا في المجتمع، لافتة إلى أن بنك ناصر يساعد تقديم أصول إنتاجية مثل السيارات أو "التروسيكل"، أو القروض الميسرة ومنح الزواج، ومشروعات "رد الجميل" للمسنين، وشهادة "بنت الملك" لليتميات، لمكافحة الزواج المبكر.

وأوضحت أن بنك ناصر يُقرض العاملين للدولة، وأصحاب السيارات الراغبين في تحويلها من بنزين إلى غاز، ويدعم إنشاء الحضانات، ومشروع "وظيفة تك"، ومشروعات التعليم المهني، وشريك في عدد من المشروعات الأخرى مثل "سكن كريم"، وفك سجن الغارمات، وغيرها من الخدمات.