فحص 573 من السيدات الحوامل بجنوب سيناء

استقبلت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بمدن محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 26 أغسطس الجاري، 573 من السيدات الحوامل، وجرى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومتابعتهم للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين مع توفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إنه جرى متابعة السيدات وفقًا للمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، للكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين.

وأكد وكيل الوزارة، على تواصل أعمال المبادرة القومية للعناية بصحة الأم والجنين بمدن المحافظة، من خلال فرق طبية مدربة على أعمال المبادرة، من توفر الخدمات المتعلقة بصحة الأم والطفل، ونشر الوعي بالمشاكل الصحية التي تواجه الأمهات الحوامل خلال فترة وما بعد الحمل، من خلال 13 وحدة ومركز طبي بمدن المحافظة.

وتابع وكيل الوزارة، "تستهدف المبادرة الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، وفيروس بي، ومرض الزهري، والكشف المبكر عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين، وتوفير التحاليل والفحوصات المتكاملة، بالإضافة لقياس الضغط والسكر والوزن والطول، وتقديم سبل الرعاية والمتابعة الكاملة للحوامل قبل وأثناء وبعد الولادة".