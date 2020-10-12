ثروت الخرباوي: أطالب بإعادة محاكمة "الإخوان" وفق رسائل هيلاري

قال ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، والقيادي الإخواني المنشق، إن تسريبات هيلاري كلينتون، كشفت عن أمور كانت مرئية، إلا أنه كان يجادل فيها، ويقال إنها غير حقيقية.

وأوضح كشفت عن أن وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم، كان تحت رعاية نظام حكم أوباما- هيلاري كلينتون، وأن المخابرات الأمريكية كان لها دور كبير، ويقومون بالتخطيط لهدم مؤسسة الشرطة بالكامل، حتى تكون تحت إدارة مباشرة من تنظيم الإخوان، فهناك جريمة خيانة كبرى، ارتكبت من هذه الجماعة، وينبغي محاكمتهم، وفقا لما كشفت عنه هذه الرسائل، بتهمة التخابر، لأنه بين تنظيم ودولة أخرى، وهذا التخابر يمس تفاصيل خاصة في الأمور المصرية منها الشرطة المصرية.

وطالب" الخرباوي" في تصريحات لـ"الوطن"، النائب العام بفتح تحقيق، وإعادة محاكمة جماعة الإخوان على هذه الجرائم، وفق الأدلة التي كشفت عنها هذه الرسائل، التي تم تسريبها، مشيرا إلى أن ظهورها الآن يشير إلى أن حكومة ترامب، تستخدم هذا الأمر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، باعتبار أن بايدون المرشح المنافس لترامب، هو امتداد لنظام أوباما- كلينتون، وأنه لو نجح بايدن، ستكون هناك أزمة كبيرة في المنطقة، لأنه ستكون هناك محاولة لإعادة الإخوان مرة أخرى للحكم في بعض البلاد العربية، وهذه كروت انتخابية صحيح، لكنها كشفت الوجه الاكثر قبحا للإخوان.