ثروت الخرباوي: الشعب بالنسبة للإخوان "بضاعة".. ودعوات التخريب ستفشل

قال ثروت الخرباوي، الكاتب والمفكر السياسي والخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن أعضاء جماعة الإخوان الهاربين في الخارج والداعين للمظاهرات على علم كامل بعدم نزول المواطنين في مظاهرات كما ينادون هم بها، ولكنهم سيقومون بحشد عدد من الأشخاص في مناطق متفرقة حتى يرضوا مموليهم ويظهروا مدى قوتهم على الأرض: "الجماعة دي ناجحة بس في الفشل".

وأضاف "الخرباوي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن أعضاء الجماعة يعتمدون على فضائية "الجزيرة" الممولة من قطر والتي تسعى إلى تغييب الوعي المصري والعمل على ذلك، وعلى الجميع إعادة الوعي مرة أخرى وإبراز أن تلك الجماعة هي جماعة شيطانية يعمل بها مخابرات دول عده، موضحا أن المستهدف ليس الرئيس أو الجيش أو النظام المصري، ولكنهم يسعون إلى إسقاط الدولة المصرية بأكملها، ويحاول التنظيم حاليا بإثبات تواجده على الأرض، حيث أنه سيكون هناك كيانات مسلحة في مصر مثل حزب الله في لبنان.

وأكد أن الجماعة الإرهابية تعتمد على تزييف الواقع بفيديوهات مفبركة لإثارة البلبلة في الشارع المصري، ويرون المواطن المصري كـ"بضاعة" يريدوا توجيه عقله ومسارات الفكر لديه: "راحوا لمنظمات دولية لعمل برمجة ذهنية وهناك أكاديميات محترفه في هذا المجال، وساعدوهم في وضع برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاشاتهم المختلفة"، مشيرا إلى أن الإخوان يرون في المقاول الهارب محمد علي شخصية جيده للحديث مع المواطنين البسطاء، وهو على تواصل دائم مع قيادات الجماعة بالخارج.

وتابع: "سيظهر في المستقبل استخدام اليوتيوب بمقاطع رسوم متحركة مع استخدام الجرافيك والأنيميشن حتى تكون صاحبة تأثير، ويظهر فيها أن المواطن المصري العادي ضحية، وهيعملوا بالأنيميشن مواطن مصري اتعرض لحادثة أو راح للمحكمة ومخدش حقة، وهيلعبوا على أوجاع المواطنين علشان يبرمجوا المواطنين ذهنيا".