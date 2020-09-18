ثروت الخرباوي: 40 ألف إخواني هربوا من مصر إلى تركيا

وجه المفكر ثروت الخرباوي، نصيحة إلى شباب الجماعة الإرهابية: "استيقظوا لأنكم مُستخدمون في معركة قذرة لصالح قيادات الجماعة".

وأضاف "الخرباوي" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن قيادات من الإخوان الإرهابية حصلوا على الجنسية التركية وهم القيادات، أما شباب الإخوان الذين سافروا إلى تركيا، "ضاعوا في الوبا وانضحك عليهم".

وأشار إلى أن عدد الإخوان المصريين الذين هربوا إلى تركيا من 35 ألفا إلى 40 ألفا، لذلك تم إقامة جمعية خيرية من أجل جمع تبرعات لهم من عدد كبير من دول العالم.

وأكد "الخرباوي" أن هنداوي دوير، المتهم الرئيسي في قضية محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو رئيس شعبة إبراهيم منير في الجماعة الإرهابية.