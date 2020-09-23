رئيس التحرير

محمود مسلم

ثروت الخرباوي: الإخوان تحولوا لمستشفى أمراض عقلية ونفسية

كتب:

عبد الرحمن خالد
09:09 م | الأربعاء 23 سبتمبر 2020
ثروت الخرباوي

ثروت الخرباوي

قال المحلل السياسي ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان المسلمين وصلت في الوقت الحالي لحالة يمكن وصفها بأنها "مستشفى الإخوان العقلية والنفسية"، وتضم مجموعة كبيرة من المرضى. 

وأضاف "الخرباوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان انهارت معنوياتهم بشكل كبير بعد رفض الشعب الرضوخ لهم والنزول في الشوارع ضد الدولة المصرية في الفترة الماضية. 

وتابع أن ما يفعله الإخوان في الوقت الحالي هو خلق واقع بديل، بعدما رفضهم الشعب، فيعملون على توجيه السباب للشعب المصري مثلما فعل الهارب محمد علي، وهم يعلمون أن المصريين هم الذين علموا العالم أجمع الحضارة والتاريخ. 

 

 

اقرأ المزيد:

ثروت الخرباوي: الشعب بالنسبة للإخوان "بضاعة".. ودعوات التخريب ستفشل

الخرباوي: قيادات الإخوان سرقت أموال شباب الجماعة "وضحكت عليهم"

الخرباوي: مصر في معركة بقاء ضد الجماعة الإرهابية

الخرباوي: رصد نصف مليار دولار لاستهداف الروح المعنوية للمصريين

ثروت الخرباوي: 40 ألف إخواني هربوا من مصر إلى تركيا

ثروت الخرباوي: نجاحات المخابرات المصرية تحتاج لكتب وبرامج لسردها