ثروت الخرباوي: الإخوان تحولوا لمستشفى أمراض عقلية ونفسية

قال المحلل السياسي ثروت الخرباوي، إن جماعة الإخوان المسلمين وصلت في الوقت الحالي لحالة يمكن وصفها بأنها "مستشفى الإخوان العقلية والنفسية"، وتضم مجموعة كبيرة من المرضى.

وأضاف "الخرباوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان انهارت معنوياتهم بشكل كبير بعد رفض الشعب الرضوخ لهم والنزول في الشوارع ضد الدولة المصرية في الفترة الماضية.

وتابع أن ما يفعله الإخوان في الوقت الحالي هو خلق واقع بديل، بعدما رفضهم الشعب، فيعملون على توجيه السباب للشعب المصري مثلما فعل الهارب محمد علي، وهم يعلمون أن المصريين هم الذين علموا العالم أجمع الحضارة والتاريخ.