وزير التعليم عن خطة إدارة العام الدراسي الجديد: تفكير خارج الصندوق

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجب على الجميع التعاون من أجل إدارة العام الدراسي الجديد بشكل جيد، حيث إن هناك عناصر لم نشاهدها من قبل، مثل تقليل عدد أيام حضور الطلاب للمدارس: "مش كامل على مدار الأسبوع عشان نحل مسألة الكثافة والتباعد ونلتزم بالإجراءات الاحترازية".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أنه كان يجب البحث عن حلول خارج الصندوق، فتم تقليل عدد أيام الدراسة وذهاب الطلاب للمدارس، وهذا يختلف من مدرسة لأخرى، لأن عدد الفصول والطلاب في كل مدرسة مختلفة عن الأخرى.

وأشار إلى أنه تم إعطاء الحرية لمدير كل مدرسة في تحديد عدد أيام كل مرحلة دراسية وحضورهم من أجل ضبط المسافات بين الطلاب، "هو اللي يقرر ييجوا يومين أو ثلاثة، لو الظروف تسمح إنهم ييجوا كل يوم يبقى أحسن، بس نقلل أيام الحضور عشان نقلل المسافة".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تبذل جهدًا هائلا من أجل تحضير دروس جميع العلوم التي تدخل في المجموع من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي، وعرضها على أكثر من محطة تليفزيونية، "هنشوف حاجة ترضي كل الطلاب، وده موضوع مؤقت عشان فيروس كورونا المستجد، وعشان نوحد جودة الحصص".