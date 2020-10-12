وزير التعليم لـ"الطلاب": هناك حضور وغياب.. لازم تيجوا علشان الأنشطة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الدروس التي ستقدم للطلاب عبر الشاشات الفضائية سيقدمها أفضل المدرسين في مختلف العلوم سواء الرياضيات أو الدراسات، وسيتم مراجعتها جيدًا من الوزارة، مع تحديد مواعيد أصلية لها، ومواعيد عرضها في الإعادة، وكذلك تجهيز لينك بث مباشر على اليوتيوب.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E": "فيه طلاب هتيجي يومين في المدرسة وفيه ناس هتيجي ثلاثة أيام، بس لازم الطالب هيروح المدرسة، عشان يسأل المدرس أو المعلم يشرح له الأمور الصعبة وكمان عشان الأنشطة والتقييم".

ونفى ما تردد حول إلغاء تسجيل حضور وغياب الطلاب، قائلًا: "فيه حضور وغياب، فيه شرح من المدرس لازم الطالب ييجي اليومين أو الثلاثة أيام المخصصة له، فيه اسئلة من الطلاب هتتسأل على المعلمين، وفيه أنشطة هتتعمل وفيه تقييم، وجود الطالب في المدرسة أمر ضروري".

وتابع وزير التربية والتعليم: "لو حصل موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا، يبقى الحصص لا تتوقف على التليفزيون ونتعامل مع الموقف في حينه، لازم نعرف أن دي سنة استثنائية ونتابع يوم بيوم تطورات الجائحة".