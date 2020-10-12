 نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة

تابع الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، سير العمل بمنظومة الشكاوى الموحدة بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، اليوم، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ونسب الشكاوى المقدمة وسرعة حلها.

وأكد نائب المحافظ على الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين، وسرعة تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى للجهات المختصة والرد عليها إلكترونيًا، فضلا عن العمل كفريق واحد لخدمة المواطنين، مشددا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في حق المواطن، خاصة أن هدفنا الأساسي هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناه عن المواطنين.

وطالب الجميع بالاستمرار في حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأية مشكلة، موجهًا إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين، لافتا إلى تنظيم زيارات دورية ومفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وقدم نائب المحافظ الشكر لمسئولي منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على تعاونهم الدائم مع محافظة الإسكندرية مؤكدا أن هدفنا جميعا هو تحقيق رضا المواطن في كافة المجالات.