أمير كرارة: زوجة الشهيد منسي كانت تبكي كلما تراني في التصوير

قال الفنان أمير كرارة، إنه جلس مع الكثير من أصدقاء الشهيد أحمد منسي وزملاؤه وأولاده، لمعرفة تفاصيل خاصة عنه وعن شخصيته، وكان يسمع الكثير عنه وعن مشاهده، وقصصه، لافتا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا للوصول لتلك الشخصية، وتوصيلها بقدر الإمكان للمواطنين.

وأضاف "كرارة"، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، "كنت بقعد كل يوم مع أصدقاؤه، لكي أعلم كيف كان يتحدث، وكيفية تعامله مع المواطنين، لافتا إلى أنه كان يشعر أنه شخص آخر بعدما يرتدي بدلة الجيش، كنت مستغرب نفسي، في حاجة بتحصل أول ما بلبس بدلة الجيش، في الوقفة وفي طريقة التعامل".

وتابع: "زوجة الشهيد منسي كانت كلما تراني تبكي، نتيجة تجسيدي للشخصية، وكان ذلك يجعلني متوترًا بشكل كبير في التصوير، ولذلك كنت أطلب ألا تجلس معنا في التصوير، وصديقه نفس الأمر بكى حينما شاهدني في أول مشهد وأنا أجسد شخصية منسي".

وأشار إلى أنه كان يشعر طوال الوقت أن أحمد منسي كان صديقه من كثرة الحديث عليه، والجلوس مع أولاده وزوجته وأصدقاؤه، موضحا أنه حلم أثناء تصوير المسلسل بأحمد منسي، وأنه سعيد للغاية بالمسلسل، "قالي أنا فرحي موجود فوق".

أمير كرارة لـ"الوطن": إشادة السيسي بـ"الاختيار" شرف وفخر

وأعرب النجم أمير كرارة، في وقت سابق عن فخره واعتزازه بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمسلسل "الاختيار"، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة التي أقيمت، يوم الأحد، في الذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال كرارة، لـ"الوطن"، إن كلمات الرئيس السيسي عن "الاختيار" شرف وفخر كبير، ويعتبره تكريما ما بعده تكريم، يقترن بتكريم الجمهور له عند عرض مسلسله في رمضان الماضي، الذي خلق حالة من الالتفاف القومي، بحسب قوله، مضيفاً أنه لم يدخر جهدًا في هذا العمل، انطلاقا من إيمانه برسالته العظيمة التي تُثمن إنجازات وبطولات الجيش وتفضح الإرهابيين في الوقت نفسه، وفقا لكلامه.

وجسد كرارة شخصية البطل العقيد أحمد منسي، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017.

وشارك في بطولة "الاختيار" أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، ضياء عبدالخالق، أحمد الرافعي، عابد عناني، إسلام حافظ، مها نصار وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم آسر ياسين، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، محمد إمام وغيرهم.