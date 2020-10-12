شوقي عن خطة العام الدراسي: متحطوش العقدة في المنشار.. بنحل مشكلة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه لا يُحب أن يُطلق على خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد، على أنها تعليم عن بُعد، أو استخدام الهجين أو التعليم التكنولوجي، "إحنا مش بنعمل ده، التجربة المصرية فيها ثلاثة أشياء في أزمة كورونا، مقسمة لثلاث مراحل، مرحلة كجي 1 وحتى الصف الثالث الابتدائي، ومرحلة الصف الرابع الابتدائي حتى نهاية المرحلة الإعدادية، والمرحلة الثانوية".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن من كجي 1 حتى الصف الثالث الابتدائي، سيتم حضور أغلب أيام الإسبوع، وهو ما يعني أنه ليس تعليم عن بعد، "إحنا بنحل مشكلة.. متحطوش العقدة في المنشار، كان لازم نلاقي حلول"، موضحًا أنه من الصف الرابع الابتدائي، وحتى الثالث الإعدادي، لم يُطلب من أي طالب أن يستخدم التكنولوجيا أو شراء لاب توب.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن شاشة التليفزيون في تلك المرحلة، من أهم الأشياء، وبجانب هذا التليفزيون الذي سيستمع عليه الطلاب لدروسهم، مع الأيام التي سيقضوها في المدرسة، فضلا عن مجموعات التقوية إذا لزم الأمر لن تجعل الطالب في حاجة إلى أي وسيلة أخرى للتعلم.

وتابع: "لو محدش عنده نت اللي احنا محضرينه كفاية، قبل كده مش كل طالب بيلاقي نفس الجودة في كل مدرسة، بس دلوقتي اللي هيتم تقديمه في التليفزيون هتبقى بجودة عالية جدة، وده مش محتاج إنترنت، التكنولوجيا، إضافة لمن يستطيع واختياريه مش فارضين دي على المنطقة من رابعة ابتدائي للاعدادية".

وواصل: "من أولى ثانوي لحد 3 ثانوي اكتملت عملية التطوير، فيه 1.8 مليون طالب عندهم التابلت، المجموعة دي في المدارس الحكومية والخاصة مؤهلين لاستخدام التكنولوجيا".