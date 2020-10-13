شوقي عن شكاوى "الأمهات العاملات": الوزارة مش هتعمل كل حاجة لوحدها

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، على شكاوى "الأمهات العاملات" وكيفية حل مشكلاتهم مع تقليل عدد أيام ذهاب أبنائهن للمدارس خلال العام الدراسي الجديد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأضاف "شوقي"، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث هذا الأمر، وهذا الملف حاليا مطروح أمام مجلس الوزراء، موضحًا في الوقت ذاته أن هذا العام يحتاج إلى تعاون من الجميع وتفهم من أولياء الأمور سواء الأب أو الأم في المنزل وكذلك المعلم في المدرسة.

وتابع: "الوزارة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها"، فيجب أن يكون هناك دور إشرافي أكبر من أولياء الأمور، بجانب أن الوزارة ستدعم الطلاب بالمنصات الإلكترونية وبحضور الطلاب عدد أيام في الأسبوع ، "هنديهم اللي نقدر عليه"، كما أن الوزارة ستقوم بعمل موقع تضع فيه جداول الطلاب على التليفزيون وكذلك في المدرسة.

وأوضح أن أولياء الأمور والطلاب سيدخلون على الموقع لمعرفة مواعيد عرض حصصهم على التليفزيون، وسيكون هناك أبحاث وواجبات على الطلاب في المنزل ، "كأنه جدول دراسي مكتمل على مدار الأسبوع، لو عندهم انترنت هيدخلوا على المنصات، هنقدم كل ما نستطيع للطلاب وعلى أولياء الأمور يتابعوا على الاقل في البيت أن الولاد ملتزمين بيه".