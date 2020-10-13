شوقي لأولياء الأمور: لو عاوزين السناتر نقفل المدارس وبلاش نصرف عليها

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، مخاوف أولياء الأمور من زوال سناتر الدروس الخصوصية، ومطالبتهم باستمرارها مع إمكانية تقنين أوضاع هذه السناتر وخضوعها للمنظومة الرسمية ضريبيًا وقانونيًا، قائلًا: "طبعا لو الكلام ده كان بيقال في السبعينيات كان هيبقى موضوع غريب جدا.. أصبحنا نتحدث عن فكرة السناتر وكأنها بديل للتعليم".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E": "لو عاوزين نكمل في قصة السناتر نقفل المدارس بقى وبلاش نصرف عليها، الناس كانت بتشتكي من السناتر وهي موجودة؟ ودلوقتي بعد إلغائها كمان؟، الواضح إحنا مش عارفين إحنا عايزين إيه بالضبط؟".

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن المشكلة الرئيسية هي أن سنتر الدروس الخصوصية غير خاضع لمنظومة التربية والتعليم التي تشرف عليها الوزارة، "لا نعرف من يعطي الدروس الخصوصية بها ومعظم أولياء الامور لا يعرفون من هؤلاء".

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن مجموعات التقوية، ستكون اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى المدرسة لصفوف النقل، وعلى مستوى الإدارة للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك بهدف تحسين مستوى الطالب الدراسي بتلك المواد.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم الإعلان عن قيمة الاشتراك والمواعيد وأماكنها وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس بها، في لوحة الإعلانات لمجموعات التقوية.