"تعليم الدقهلية": مشاجرة الحذاء والشلوت لم تستغرق ثواني وأحيلت للتحقيق

علق محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتين بالمنطقة قامت الأولى بإلقاء الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت".

وقال النجار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الواقعة حدثت خلال اجتماع للتوجيه المالي والإداري وأنها كانت مشادة تطورت للتشابك بالأيدي، مضيفا: "دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش ..الواقعة لم تستغرق ثوانى بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".

وأوضح أن الخلاف عبارة عن مشاجرة بين اثنين من قيادات المنطقة، هما موجهة مالية، ومدير الشؤون المالية والإدارية، خلال الاجتماع الفني الأسبوعى لقسم التوجيه المالى والإدارى، اتخذ على أثره الإجراءات القانونية وتحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية.

وتابع: "التحقيق انتهى إلى إلغاء تكليف مدير الشؤون المالية والإدارية من منصبه ومجازاة الطرفين بـ3 أيام جزاء ونقلهما خارج الإدارة التعليمية".