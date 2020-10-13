وزير التعليم: دور المعلم بالمنظومة لم ولن يتراجع.. سيظل مصدر الحكمة

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن يكون دور المعلم قد تراجع في ظل الإجراءات الخاصة في العام الدراسي الاستنثائي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدا أن دور المعلم اختلف في العالم أجمع من قبل أزمة كورونا، بسبب الحضور الطاغي للتقدم التكنولوجي وأدواته.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن مصادر التعليم أصبحت متعددة حولنا ولا بد أن نتحرك في اتجاه التطوير، فدور المعلم تحول إلى مُيسر للطلاب بدلاً من كونه ملقنا، كما أن مصادر التعلم كثيرة وتغيرت وأصبح هذا الجيل في يده من الأدوات ما يمكنه من الحصول على المعلومة.

وتابع: "ده مكنش موجود في أيامنا، لما كان المعلم هو المصدر الوحيد للمعرفة لكنه سيظل مصدر الحكمة والرأي الصائب في توجيه الطلاب دائما للصواب"، موضحًا أن المعلم دوره في الفترة المقبلة سيكون أكبر ولكن ما تغير هو طبيعة دوره نفسه فقط، "إحنا لما بنتكلم ككبار وأولياء أمور ومعلمين بنلاقي أن الأولاد معندهمش نفس الخوف من فكرة التعليم أونلاين أو غيره".

وأوضح وزير التعليم، أن الطلاب لديهم أدواتهم ويجيدوا استخدامها بيعرفوا، "ده تجهيز ليهم لأنهم في سوق العمل هتكون دي أدواتهم في شغلهم فطبيعي يتعلموا بيها وأعتقد أن مستوى الخوف لدى أولياء الأمور أو إحنا كمسؤولين أكبر بكتير من الأطفال والعالم التكنولوجي هما متآلفين معاه وجزء من أدواتهم غيرنا إحنا".