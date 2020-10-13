وزير التعليم يرد على شكاوى مصروفات الباص بالمدارس الخاصة والدولية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن شكاوى بعض أولياء الأمور من عدم تمكنهم من استرداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية الخاصة بالباص وغيرها رغم عدم ذهاب الطلاب للمدارس بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ومدى سيطرة الوزارة على هذه الأزمة، حيث قال "ده سؤال مبردش عليه بنعم أو لا".

وأضاف "شوقي"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON E"، أن هناك حدود وصلاحيات للوزارة، وهناك بعض الأسئلة تكون خارج نطاق المسؤولية، "سمعنا كتير ما حدث في الدبلومة الأمريكية، والناس سألت دي مسؤولية مين، نفس القصة تنطبق على المدارس الخاصة والدولية والتي تتضمن شقين اقتصادي وتعليمي".

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المدارس الخاصة في النهاية مملوكة لرجال أعمال من خارج الوزارة، "نحن الآن نعد منظومة جديدة وقبل نهاية العام سنعلن حدود مسؤولية الوزارة، وتوجهنا أن تكون مسؤوليتنا منحصرة في تراخيص إنشاء هذه المدارس ونوعية الخدمة التعليمية ومنح أولياء الامور تصنيف لهذه المدارس ناحية الجودة التعليمية".

وأوضح أن هذا التصنيف سيكون من أجل ضمان أن تكون مصروفات هذه المدارس موجهة بشكل سليم مقابل الخدمة ويكون الوضع ظاهرًا أمام أولياء الأمور، "بالنسبة لمصروفات الزي المدرسي والباص هي تمثل الشق الاقتصادي لهذه المدارس و لانملك الكوادر التي تتعامل معه، من الممكن أن الان يكون هناك تباحث عبر مجلس الوزراء عن من سيكون مسؤول عن هذا الملف هل جهاز حماية المستهلك ؟ هل وزارة الاستثمار ؟ لكن أنا لا أعتقد ان وزارة التربية والتعليم لديها القدرة الحقيقية للقيام بذلك ولانملك الوقت الكافي للعمل على هذه التفاصيل ".