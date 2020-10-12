الشرقية تقترب من حسم ملف التصالح بها.. أنجزت 92% من المخالفات

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، المذاع على فضائية القناة الأولى، جهود محافظة الشرقية واقترابها من حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.

وبحسب القائمين على ملف التصالح في مخالفات البناء بالمحافظة، فقد تم إنجاز التصالح لأكثر من 92% من مخالفات البناء، خاصة بعد تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتخفيض قيمة التصالح على المتر بواقع 35%، بجانب تسهيل الإجراءات على المواطن، والنزول للمواطن في البيوت، وقبول الطلبات في الوحدات المحلية وتسهيل جميع الأمور التي على أساسها يتقدم بطلب التصالح بدون أي مشكلة.

كما قامت المحافظة بعمل برنامج قوي على "السيستم" لاستقبال الطلبات، ويتم التعامل مع المواطن بإستلام الملف وتسجيله على السيستم، وبعد ذلك يقوم المواطن بالإمضاء على معاملته ويعود بعد ذلك لاستكمال المستندات الخاصة به، وأن القرار الذي تم أخذه بالنسبة لتخفيف الضغط والعبء على المراكز التكنولوجية باستقبال طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي في الوحدات المحلية، خفف من الضغط الواقع على المراكز التكنولوجية وأصبح التعامل بسلالة أكثر من قبل.

وقامت الدولة المصرية بتخفيف العبء الموضوع على كاهل المواطنين في بداية التقدم على التصالح على مخالفات البناء العشوائي، وجعلت سعر المتر 50 جنيها للمتر، ما جعل المواطنين يتوافدون بشكل كبير للتقدم على التصالح، حيث أصبح التقدم على طلبات التصالح فرصة ذهبية تقدمها الدولة للمواطنين ولن تعوض.

جدير بالذكر أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة استقبلت 122 ألفا و111 طلبا حتى 10 أكتوبر الجاري، ومازال يتوافد آلاف المواطنين يوميا على المراكز التكنولوجية لسرعة تقديم طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم القانونية.