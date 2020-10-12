محافظ الشرقية يتابع انتهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من استعدادات 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل لاستقبال ما يقارب مليون و650 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ، في تصريح له، اليوم، علي ضرورة التنسيق بين مديريتي التربية والتعليم والصحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء كلُ فيما يخصه للتنفيذ الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل الفصول الدراسية من خلال إجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المدارس، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي للطلاب.

من جانبه، أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدارسي الجديد مشيرا إلى توقيع بروتوكول مع مديرية أمن الشرقية لبتأمين المدارس والإدارات التعليمية والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأشار إلى التنبيه علي مديري المدارس بنطاق المحافظة بإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية قبل وبعد دخول الطلاب للفصول حرصا علي سلامتهم، وتنظيم عملية دخول التلاميذ صباحاً وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي، ووضع سجل الزيارات على البوابة الرئيسية وعدم دخول أي شخص للمدرسة إلا بعد التأكد من تحقيق الشخصية وتسجيل بياناته وسبب الزيارة .

ووجه إلى التنبيه على مراجعة جميع الوصلات الكهربائية بالمدارس من قبل الفنيين والتأكد من صلاحيات حنفيات وطفايات الحريق وضرورة وجود خطة للإخلاء في حالات الطوارئ، والتأكد من تكوين جماعة الطوارئ والأمن ومكافحة الحريق بكل مدرسة وإدارة تعليمية، وتنظيم لقاءات مع العاملين لتوعيتهم بعدم الإنسياق خلف الشائعات.

ووأوضح وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة علي مستوي المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مؤكداً الإنتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس، مشيراً الي دخول عدد 56 مدرسة جديدة تضم 1138 فصلًا دراسيًا الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه.