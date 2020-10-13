مشاجرات بالأسلحة النارية في سوهاج وأسيوط.. والحصيلة 4 مصابين

أصيب 4 أشخاص على الأقل بطلقات نارية وجروح طعنية وقطعية، في مشاجرتين، استخدمت فيهما الأسلحة النارية والبيضاء، بمحافظتي سوهاج وأسيوط، قبل قليل، وتبين أن أسباب هذه المشاجرات تعود إلى خلافات الجيرة بسبب لعب الأطفال، أو خلافات أسرية، وتمكنت قوات الأمن من فض الاشتباكات، وإلقاء القبض على أطراف المشاجرتين.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، ووجود عدد من المصابين بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة.

وتبين من الفحص حدوث المشاجرة بين كل من "طرف أول": "محمد م."، 45 سنة، عامل، مصاب بجرح بفروة الرأس، وزوجته "نعناعة ص."، 43 سنة، ربة منزل، و"طرف ثاني": "عبد العزيز ج."، 22 سنة، عامل، مصاب برش خرطوش في الصدر، و"محمد ع."، 23 سنة، عامل مصاب برش خرطوش في القدم اليسرى.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم "فرد خرطوش"، محلي الصنع، وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم أفراد الطرف الثاني المتهم الأول من الطرف الأول، بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، وإحداث الإصابات المبينة، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما تم نشر عناصر أمنية لمنع تجدد الاشتباكات بين أفراد العائلتين.

مشاجرة عائلية "نارية" بأسيوط

وفي أسيوط، تلقى مدير الأمن، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة صدفا، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "حسين أحمد محمد صالح"، 22 سنة، مقيم بقرية "البارود الغربي"، من أبناء "بيت أبو زيد"، مصاباً بطلق ناري في الصدر، وجرى تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وبالإنتقال وسؤال أفراد أسرته، أفادوا بأن الإصابة نتيجة مشاجرة مع أبناء عمومته، بسبب خلافات عائلية، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة ضبط المتهمين في الواقعة، والسلاح المستخدم في إصابة المجني عليه، واستكمال الإجراءات القانونية.