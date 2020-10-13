94 ألف جنيه أسقطت عصابة سرقة رواد البنوك.. والنيابة تقرر حبسهم 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة رواد البنوك بالقاهرة، إذ اعترف المتهمين بتفاصيل سرقاتهم للمواطنين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، نجحت فى ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، بتهمة سرقة رواد البنوك بالقاهرة، وتبين من التحريات أن التشكيل يقوده مسجل خطر سبق اتهامه فى 8 قضايا جنائية، وتحرر محضر بالواقعة ووتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد خالد سيف مفتش مباحث فرقة شبرا مصر، بتلقى قسم شرطة شبرا مصر، بلاغا من صاحب محل ملابس كائن بشارع بدائرة القسم، يفيد بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى 94 ألف جنيه، من فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة النزهة، وتركه السيارة ملكه أمام المحل الخاص به، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 2 منهم بمنطقة البراجيل بالجيزة، أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزتهما: فرد خرطوش و3 طلقات لذات العيار، وكيس بداخله 12 قطعة "بوجيه" والتى تستخدم فى كسر زجاج السيارات.

بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع المتهم الهارب، تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب التتبع من أمام البنوك، وأقرا بارتكابهم 3 وقائع سرقة، تم بارشادهما ضبط مبلغ مالى قدره 55 ألف جنيه، من متحصلات وقائع السرقة بمسكنهما، وكذا 2 شاشتي عرض، وجهازي تابلت، ساعتي يد رجالى، والتى أقرا بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.