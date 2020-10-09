تفاصيل القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المحلات التجارية بالقاهرة

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب سرقات المتاجر بدائرة قسم شرطة المطرية، وتبين من التحريات الأولية أن مسجل خطر يقود التشكيل المكون من 4 أشخاص، لسرقة المحلات التجارية، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابات المختصة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن (4 أشخاص "لهم معلومات مسجلة") كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم (سيارة نقل "ملك أحدهم") المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقات، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش – فرد خرطوش- فرد روسى – 13 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض - مقص حديدى كبير الحجم - زرادية حديدية - عتلات حديدية - شاكوش كبير الحجم يستخدم فى تكسير الخزن - كشاف يدوى كبير الحجم - كمامات قماش سوداء اللون)، وبمواجهتهم بالتحريات والمعلومات اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم والسيارة المشار إليها.

وتم ضبط مبلغ مالى (35 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة بمسكنهم، وكذلك ضبط الخزينة المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهم بالسرقة.

كما اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأقروا بارتكابهم (10) حوادث سرقات متاجر بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط (سيارة نقل "ملك أحدهم" - 3 شاشات تلفزيون - 2 بوتاجاز - ثلاجة كبيرة الحجم - 2 غسالة - ديب فريز"، قاموا بشرائهم من متحصلات وقائع السرقة") وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تحرر بالمحضر بالواقعة وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.