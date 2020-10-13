بـ3 ألوان.. إصدار كروت ذهبية للمسنين قبل نهاية العام

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة العليا لرعاية كبار السن تعمل حاليًا علي إصدار قانون المسنين قبل نهاية العام الجاري بعد مراجعته من مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، لافتة إلى أن اللجنة تضم ممثلي من وزارات الداخلية والصحة والعدل والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعددًا من ممثلي الجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين.

وأضافت "القباج"، في تصريحات خاصة لـ"للوطن"، أن قانون المسنين يناقش الخدمات التي من الممكن تقديمها لهم في مجالات التعليم والصحة والمعاشات والتأمينات والعمل التطوعي وداخل مؤسسات الرعاية، لافتة إلى أنه سيتم إصدار بطاقات للمسنين تسمى "الكروت الذهبية" بداية من 60 عامًا تشمل هذه المجالات، وسيتم توزيعها على المسنين غير المستفيدين من دعم "كرامة".

استخدام الكروت في خدمات الصحة والمواصلات والمعاشات

وأشارت "القباج"، إلى أنه سيتم استخراج هذه الكروت للمسنين بثلاثة ألوان مختلفة، بحيث يُخصص لون لمن يبلغون من العمر 60 عامًا فأكثر، ولون لمن هم 70 عامًا فأكثر، ولون ثالث لمن هم أكثر من 80 عامًا، لافتة إلى أنه سيتم إصدار هذه الكروت قبل نهاية العام الجاري، وسيتم استخدامها في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والمعاشات وغيرها من الخدمات.

زيادة دعم مساعدات كرامة 100 جنيه خلال أكتوبر

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قررت زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليون جنيه.

وأضافت الوزيرة أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهًا، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

"القباج": وسائل النقل العامة مجانًا لمن فوق الـ70 عاما

وأكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50٪؜ لمن فوق 60 عامًا.