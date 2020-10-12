عددها 197.. شروط وإجراءات العضوية في أندية المسنين

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات متعددة لكافة فئات المجتمع، خاصة كبار السن، وذلك في ضوء توفير كافة سبل الراحة لهم من برامج رعاية مختلفة سواء اجتماعية أو صحية أو ثقافية.

وضمن هذه الخدمات تقدم الوزارة أندية المسنين، والتي تقدم بدورها برامج وأنشطة متعددة اجتماعية، وصحية، وثقافية، ونفسية، ودينية، بجانب الرحلات، والمصايف، ورحلات الحج والعمرة، والتدريب على بعض المشغولات والأعمال اليدوية.

وتستعرض "الوطن" التفاصيل الكاملة لأندية المسنين على مستوى الجمهورية، من حلال شروط العضوية والمستندات المطلوبة للاشتراك بها.

شروط العضوية بأندية المسنين:

1- السن من 60 عامًا للرجال و50 عامًا للسيدات.

2- حسن السير والسلوك.

3- سداد رسوم القيد والعضوية.

4- التعهد بعدم مخالفة التعليمات واللوائح، وذلك بعد موافقة لجنة الإشراف على عضويته.

المستندات المطلوبة للاشتراك بأندية المسنين:

1- صورة بطاقة شخصية /عائلية أو جواز سفر+ الأصل للاطلاع .

2- عدد (2) صور شخصية حديثة .

إجراءات الحصول على الخدمة:

1- سحب استمارة الاشتراك من وزارة التضامن الاجتماعي، أو مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة المسن.

2- تقديم الاستمارة إلى النادي المراد الالتحاق به.

يُذكر أن أندية المسنين هى مراكز نهارية، يتم من خلالها تقديم الخدمات المختلفة لكبار السن، بهدف قضاء وقت ممتع واستثمار أوقات فراغهم بجانب خدمة أسرهم الصغيرة.

والنادي عبارة عن شقة فى عمارة، له مواصفات معينة، ويقدم أنشطة للمسنين، حيث يكون الاشتراك بسعر رمزي.

ويبلغ عدد هذه الأندية 197 ناديًا موزعة على معظم محافظات الجمهورية، ويستفيد من أنشطتها ما يقرب من 70 ألف مسن ومسنة تقريبًا.

ولفتت وزارة التضامن، إلي أنه سيتم تقديم خدمة مستحدثة داخل دور وأندية المسنين، تهدف إلى خدمة المسنين بمنازلهم سواء من أعضاء النادي أو من خارجه، وذلك عن طريق توفير احتياجات المسن المقيم داخل منزله بدون عائل أو داخل أسرة طبيعية، وعلى سبيل المثال توفير وجبات غذائية جاهزة، وكذلك احتياجات المسن المنزلية مثل السباكة والكهرباء ونجدة المسن عند الضرورة، ويصل عدد هذه المكاتب إلى 27 مكتب خدمة بالمنازل على مستوى الجمهورية وجارى التوسع فيها.