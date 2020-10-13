جولات مفاجئة بمدارس المنيا استعدادا للدراسة ومتابعة الإجراءات الوقائية

أجرى رؤساء المراكز والمدن في المنيا، جولات تفقدية، اليوم، لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومسافات التباعد البينية بين الطلاب لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كلف رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافي أية سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات، ورفع درجة الاستعداد لاستكمال كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية المختلفة.

يشار إلى أن محافظ المنيا حضر حفل تكريم محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش، وأكد المحافظ، على أهمية احترام المعلم تقديرا واعتزازا بدوره وعطائه لتخريج كل فئات المجتمع فالمعلم هو أهم ركيزة في العملية التعليمية، وقال: "إن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم، وتحفيزًا لخلفائهم للتفانى في العمل وبذل المزيد من الجهد".

وأوضح أن القيادة السياسية تولي العملية التعليمية اهتمامًا كبيرًا للنهوض بها واستكمال التنمية في كافة القطاعات، فالتكريم جزء واجب تجاه الأشخاص الذين جدوا وعملوا بإخلاص، وعرفاناً وشكراً لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مشيداً بالجهد المبذول خلال عهده، وعمله الدؤوب على وضع حلول عاجلة للمشاكل التي تواجه المعلمين والطلاب وخاصة في ظل ظروف صعبة تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد.