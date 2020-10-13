3 "مفارم" للتخلص الآمن من النفايات الطبية بمستشفيات المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، اليوم، للتنسيق بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء.

وناقش المحافظ عددا من الملفات المتعلقة بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تم التنسيق لإمداد المحافظة بعدد 3 مفارم للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بشكل آمن وضمان عدم تكدسها بالمنشآت الصحية، وتم الاتفاق علي أماكن توزيع الأجهزة بكل من طهنشا التابعة لمركز المنيا بمفرمة بجهاز سعة 250 كيلو للدورة الواحدة، ليخدم كل من مستشفيات مدينة المنيا وسمالوط ومطاي وأبوقرقاص وتوابعهم، وآخر بالمستشفي المركزي بمغاغة، ليخدم كل من مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار بسعة 100 كيلو للدورة، والجهاز الثالث سيكون بمستشفي مركزي ديرمواس، ليخدم مركزي ملوي وديرمواس بسعة 100 كيلو للدورة.

كما بحث المحافظ مع الوفد الإجراءات التي ستتخذها المحافظة حال ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا، وما يتعلق بها من زيادة عدد الحالات المصابة، حيث تعمل المستشفيات علي استقبال جميع الحالات وتتم عملية الفرز والتشخيص واتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية تجاه الحالات المشتبهة بها والمؤكد إصابتها بالفيروس.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بالوزارة، والدكتور محمد نادي، وكيل الوزارة، والدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمود علي فهمي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.