3 "مفارم" للتخلص الآمن من النفايات الطبية بمستشفيات المنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:51 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
مفرمه
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفدا من وزارة الصحة برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة، اليوم، للتنسيق بشأن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمستشفيات والمنشآت الصحية العامة والخاصة، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، ورفع كفاءة الأداء.
وناقش المحافظ عددا من الملفات المتعلقة بمنظومة الصحة بنطاق المحافظة لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية من خلال توفير الإمكانيات اللازمة وتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تم التنسيق لإمداد المحافظة بعدد 3 مفارم للتخلص من النفايات الطبية الخطرة، بشكل آمن وضمان عدم تكدسها بالمنشآت الصحية، وتم الاتفاق علي أماكن توزيع الأجهزة بكل من طهنشا التابعة لمركز المنيا بمفرمة بجهاز سعة 250 كيلو للدورة الواحدة، ليخدم كل من مستشفيات مدينة المنيا وسمالوط ومطاي وأبوقرقاص وتوابعهم، وآخر بالمستشفي المركزي بمغاغة، ليخدم كل من مستشفيات مغاغة والعدوة وبني مزار بسعة 100 كيلو للدورة، والجهاز الثالث سيكون بمستشفي مركزي ديرمواس، ليخدم مركزي ملوي وديرمواس بسعة 100 كيلو للدورة.
كما بحث المحافظ مع الوفد الإجراءات التي ستتخذها المحافظة حال ظهور موجة ثانية من جائحة كورونا، وما يتعلق بها من زيادة عدد الحالات المصابة، حيث تعمل المستشفيات علي استقبال جميع الحالات وتتم عملية الفرز والتشخيص واتخاذ الإجراءات العلاجية والوقائية تجاه الحالات المشتبهة بها والمؤكد إصابتها بالفيروس.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة والدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لصحة البيئة بالوزارة، والدكتور محمد نادي، وكيل الوزارة، والدكتور علي قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي بالمديرية، والدكتور محمود علي فهمي، مدير وحدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية.