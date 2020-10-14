التضامن: بدء صرف منحة الـ100 جنيه لمستفيدي "كرامة" غدا

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات (كرامة) "100 جنيه"، وذلك بدءً من غدٍ الخميس، لما يقرب من 409 آلاف مواطن، لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه .

ولفتت القباج إلى أن الدعم سيزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، ولذلك لمدة شهر واحد فقط ومرة واحدة وهو شهر أكتوبر.

الزيادة ستضاف غدا

وأشارت القباج إنَّ من يحصل على هذه الزيادة هم مستفيدي دعم كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيجري إضافتها غدا الخميس ، مشيرة إلى أنها قررت زيادة الدعم، في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت أن القيادة السياسية تهدف إلى دعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.

إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسنين

وكانت نيفين القباج قد صرحت، أنّ الوزارة أعدت مشروع قانون للمسنين، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب في دورته الجديدة، لافتة إلى أنّ أهم ما يميزه هو إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية ، لافتة إلي إنه تم عمل العديد من التدخلات لكبار السن منها الإعفاء الكامل من تكاليف المواصلات العامة بما فيها السكة الحديد ، ومحطات المترو والمواصلات العامة لمن هم 70 سنة فأكثر ، ومن هم 60 سنة فأكثر اعفاء بنسبة 50 %، لافتة إلى أنه ببطاقة الرقم القومى سيحصل المسنين على هذه الميزة .

خطة لتوصيل المعاشات للمنازل بالتنسيق مع "التأمينات"

وأضافت أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هذه الآلية جديدة .