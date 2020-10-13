ختام نموذج "محاكاة" علاقة مصر والاتحاد الأوروبي بجامعة أسيوط

شهد رئيس جامعة أسيوط، الدكتور طارق الجمال، اليوم، الثلاثاء، وقائع الجلسة الثانية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي، في نسخته السادسة، بعنوان "الاتحاد الأوروبي ما بين تحديات فيروس كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني"، والتي تمحورت حول القمة الأوربية - الصينية.

وخلال الجلسة، أعرب رئيس الجامعة عن فخره وسعادته بشباب الجامعة الواعد، وتمثيلهم المشرف للجامعة في مختلف المحافل والأنشطة الطلابية، التي تُعقد داخل الجامعة أو خارجها، معتبراً أن نموذج المحاكاة يُعد أحد أهم الأنشطة الطلابية المتميزة بالجامعة على مر السنوات المتعاقبة، ويمثل فرصة متميزة لاستعراض قدرات الطلاب وثقافتهم في مختلف المجالات، كما يشجعهم على تعزيز مبادئ حرية الرأي والقدرة على التعبير، وفتح المدارك الفكرية والسياسية بأهم المشكلات الدولية المحيطة.

وأشاد السفير "كريستن برجر" بأداء طلاب النموذج الواقعي، وديناميكية الحوار بينهم، خاصة فيما يتعلق بمناقشة وباء "كورونا"، وتمثيل مواقف الدول الأوروبية والصين إزاء تلك الأزمة العالمية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس جهدهم في التدريب، وجهد المشرفين على الطلاب، أعضاء النموذج، لما لمسه من أداء واقعي فى مناقشة قضية كورونا.

وأعرب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير بدر عبدالعاطي، عن سعادته بالشباب، وبفكرهم المستنير، وثقتهم بأنفسهم، وقدرتهم على استيعاب المواقف الصعبة، مشيداً بإدارة جامعة أسيوط وكافة كوادرها على إخراج جيل جديد من الشباب المبدع الواعد، معتبراً أن هذا الأمر ليس بغريب على جامعة أسيوط، التي تخرج منها العديد من "العظماء"، على حد وصفه.

وفي ختام أعمال المؤتمر، قام الدكتور طارق الجمال بإهداء درع الجامعة إلى كل من السفير "كريستيان برجر"، والسفير بدر عبد العاطي، والسفير "أولدرشي فوندروسكا"، كما أهدى السفير محمد العرابي 3 جوائز مالية لأفضل العروض الطلابية بالنموذج، بينما أهدى السفير "كريستيان" درعاً تكريمية لكل القائمين على النموذج.