تدريب "محاكاة" لإخماد حريق بشركة لتكرير البترول بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية التدريبات العملية لإدارة الأزمات والكوارث ومواجهة المخططات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية، كالسيول والأمطار والحرائق، التي قد تتعرض لها المنشآت بالمحافظة.

وشدد المحافظ، في تصريحات له اليوم الأربعاء، على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك فى إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات، وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الأزمات والكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأشار "سعد" إلى تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول، ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل، من خلال المتابعة والمرور على بعض المنشأت والمواقع والمصانع والمخازن، التي قد تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول، لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، حرصاً على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع.

وتم تنفيذ تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء، ومواجهة الحرائق التي قد تطرأ على الموقع، والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالمستودع، وذلك بحضور مسئولي الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة، وبمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لذلك.

وأصدر محافظ أسيوط، في وقت سابق، قراراً برقم 803 لسنة 2020، بشأن تشكيل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع، للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كافة المواقع، والتصدي للمخاطر قبل وقوعها، حرصاً على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.