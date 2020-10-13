963 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تلقت ما يقرب من 176 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء على مستوى جميع المراكز والمدن، مشيرًا إلى أن إجمالي المتحصلات بلغت 963 مليون جنيه من رسوم الفحص ونسبة الـ25% من جدية التصالح.

وفى ذات السياق، قام المحافظ بجولة تفقدية للمركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة استقبال طلبات التصالح، ووجه بالإسراع في معدلات إنجاز الطلبات المقدمة، وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح، وحسن التعامل معهم، وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية.

ووجه المحافظ، مسؤولي المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة وكافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن بتكثيف ساعات العمل، والاستمرار في تلقي الطلبات يومي الجمعة والسبت والتعامل خلال الأيام القليلة المقبلة والمتبقية من مهلة التصالح، والتي تم مدها لنهاية الشهر الجاري.

وشكل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديري عموم الإدارات المعنية، مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادي، والتي لا تتناسب مع قيم التصالح التي تم إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضها على لجنة التقييم، لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح في بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظراً للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.