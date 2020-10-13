محافظ المنيا يبحث إدراج "تل العمارنة" بقائمة التراث العالمي

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المستشار عبدالمحسن الشافعي، المشرف على إدارة المنظمات الدولية بوزارة السياحة والآثار، وذلك عقب تفقده منطقة آثار "تل العمارنة"، بهدف إعداد وتجهيز ملف متكامل عن المنطقة، لإدراجها على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتورة دليلة الكرداني، مدير المكتب الاستشاري المشرف على "المتحف الأتوني"، وجمال أبوبكر، مدير عام آثار مصر الوسطى والفرعونية، والدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "هيام فاروق" و"محمد حسان".

وقال محافظ المنيا إن مشروع إدارج منطقة آثار تل العمارنة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، يمثل نقلة هامة ونوعية للسياحة في المحافظة، تمهيداً لوضعها على خريطة السياحة العالمية، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد دراسة متكاملة عن منطقة آثار تل العمارنة، قبل البدء في الملف، وتلاقى أي مشكلات قد تعيق المشروع.

وتفقد الوفد منطقة آثار تل العمارنة، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث زار أعضاء الوفد مركز الزوار، والمرسى السياحي، والمقابر الشمالية، والمقبرة الملكية، كما تفقد الوفد "المتحف الأتوني"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وحصر الأعمال التي لم تكتمل داخل المتحف.