محافظ المنيا يبحث إدراج "تل العمارنة" بقائمة التراث العالمي
كتب:
اسلام فهمي
12:53 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
تل العمارنة
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المستشار عبدالمحسن الشافعي، المشرف على إدارة المنظمات الدولية بوزارة السياحة والآثار، وذلك عقب تفقده منطقة آثار "تل العمارنة"، بهدف إعداد وتجهيز ملف متكامل عن المنطقة، لإدراجها على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والدكتورة دليلة الكرداني، مدير المكتب الاستشاري المشرف على "المتحف الأتوني"، وجمال أبوبكر، مدير عام آثار مصر الوسطى والفرعونية، والدكتور أحمد حميدة، مدير المتحف، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، "هيام فاروق" و"محمد حسان".
وقال محافظ المنيا إن مشروع إدارج منطقة آثار تل العمارنة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، يمثل نقلة هامة ونوعية للسياحة في المحافظة، تمهيداً لوضعها على خريطة السياحة العالمية، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لإعداد دراسة متكاملة عن منطقة آثار تل العمارنة، قبل البدء في الملف، وتلاقى أي مشكلات قد تعيق المشروع.
وتفقد الوفد منطقة آثار تل العمارنة، للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية القديمة، حيث زار أعضاء الوفد مركز الزوار، والمرسى السياحي، والمقابر الشمالية، والمقبرة الملكية، كما تفقد الوفد "المتحف الأتوني"، لمتابعة معدلات التنفيذ، وحصر الأعمال التي لم تكتمل داخل المتحف.