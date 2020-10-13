رئيس جامعة بنها يصدر عددا من التعيينات والتكليفات الجديدة

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عددًا من التعيينات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور وليد طلعت عبدالحميد الأستاذ بقسم العلاج الطبيعي للأعصاب، بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة قائمًا بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي.

كما شملت القرارات، تعيين الدكتور محمد عبد الفتاح محمد الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وقيام الدكتور أحمد أبو اليزيد الصاوي الأستاذ المساعد بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت القرارات تعيين الدكتورة فاتن محمود عبد اللطيف الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة رئيسا لمجلس قسم أمراض النبات، وتعيين الدكتور محمد عثمان عبد المنعم الأستاذ بقسم علم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم رئيسًا لمجلس قسم علم النبات والميكروبيولوجي، وقيام الدكتورة عبير أحمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشري بأعمال رئيس مجلس قسم الفسيولوجيا الطبية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أعلن في وقت سابق الطوارئ لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب، مشيرًا الى انه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشدد "السعيد" على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات مع عمل خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، بمشاركة الطلاب القدامى، مشيرًا إلى ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات لتوضيح الرؤية للطلاب قبل بدء الدراسة.