جامعة بنها تبحث سبل التعاون مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية

نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة حلقة نقاشية عبر الإنترنت مع جامعة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور مهران النجار المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية والدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفيل بولاية كنتاكي.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون بين الجامعتين على مستوى برامج الدراسات العليا للدرجات العلمية والدبلومات المهنية في الذكاء الاصطناعي وبرامج الماجستير والدكتوراة المزدوجة في العلوم الهندسية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتي في اطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم وتكوين شراكات قوية مع الجامعات العالمية.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث قد أعلن في وقت سابق عن استخدم مجموعة من العلماء من جامعة بريستول وجامعة بنها المياه المالحة لتبريد الوحدات الكهروضوئية بهدف تطوير نظام تبريد الخلايا الشمسية عن طريق استخدام مواد مشبعة بمياه البحر.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الأبحاث العلمية المنشورة للفريق البحثي باستخدام المياه النقية في هذه التجارب حيث تم عمل محاكاة للخلايا الشمسية وعمل نماذج مصغره من انظمة التبريد، كما تم الاختبار تحت محاكي للأشعة الشمسية عند درجات حرارة تتراوح من 30 +/- 3 درجات ورطوبة نسبية من 40 الى 50 %. كما أيضا تم اختبار عدة تركيزات للأملاح في المياه المستخدمة لمحاكاة مختلف التركيزات المتواجدة على الكرة الأرضية وكذلك محاولات لزيادة انتقال الحرارة داخل النظام عن طريق وضع مجموعة من ألياف الألمونيوم في الوضعين الرأسي والأفقي وكذلك زيادة المساحات المعرضة للهواء الخارجي.

وقال الجيزاوي، إن نتائج البحث أوضحت ان النظام المطور كان قادرا على تطوير الأداء الحراري مقارنة بالأبحاث السابقة، كما أن التبريد المقترح تمكن من خفض درجة حرارة الخلايا الشمسية من 12 الى 14 درجة مئوية عند التركيزات المختلفة والذي بدوره يساهم بشكل ملحوظ في زيادة الكفاءة.

من جانبه، أكد الباحث صابر رجب عبد الله المدرس المساعد بكلية الهندسة بشبرا وعضو البعثة الدراسية بجامعة بريستول الإنجليزية ان الفريق البحثي الذى يشارك فيه أيضا الدكتور محمد احمد عبد الرحمن بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية هندسة شبرا يسعى حاليا لدراسة الجوانب الاقتصادية والبيئية للنظام المقترح ، كما يسعى أيضا الى تنفيذ نظام يستخدم تكنولوجيا النانو لتحسين الأداء والاستفادة من ذات النظام بغرض تحلية مياه البحر أيضا.

جدير بالذكر أن جامعة بنها وجامعة بريستول الإنجليزية قد وقعتا في يوليو الماضي مذكرة تفاهم في اطار التعاون المشترك بينهما في المجالات الأكاديمية والبحثية.