رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات العام الجديد ولجان الكشف الطبي

أجرى الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية اليوم الأحد، شملت عدداً من الكليات، لمتابعة استعدادات العام الجامعي الجديد 2020 / 2021، ومتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة.

رافق "السعيد"، خلال الجولة، الدكتور أسامة صلاح الدين، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة إيمان عبد الحق، عميد كلية التربية، والدكتور رضا عبد الحليم، عميد كلية الحقوق، والدكتور وليد طلعت، المشرف على كلية العلاج الطبيعي، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، ووكلاء الكليات.

واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل، والانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، كما تفقد مبنى العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعي.

من ناحية أخرى، تابع "السعيد" إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات، وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة، خلال جولته أيضاً، أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية، وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد الملتحقين بكليتي التربية والعلاج الطبيعي.

وافتتح رئيس جامعة بنها، خلال جولته، دورة إعداد المعلم الجامعي، التي تنظمها كلية التربية لمعاوني أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، ويحاضر فيها أساتذة من الكلية.