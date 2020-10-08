"جامعة بنها" تكرم الإدارات المشاركة في الجودة الإدارية

كرّم الدكتور عبد القادر عبد الكريم، منسق عام الجودة الإدارية بجامعة بنها، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة، الإدارات المشاركة في منظومة الجودة الإدارية، بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام علي المدن الجامعية، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومديري العموم ومسئولي الجودة بالإدارات المختلفة بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الكريم، أن حصول الجامعة على شهادة الجودة "أيزو 9001 – 2015" لمدة 3 سنوات للجامعة، يبرهن على أن النظام الإداري بجامعة بنها مستقر في التوافق مع مواصفة الجودة الدولية وفى تحسين مستمر لتقديم الخدمات التي تقدمها إدارة الجامعة للمستفيدين، وأن هذا الإنجاز تم بالدعم الكبير الذى قدمه رئيس الجامعة لإدارة الجودة ومتابعته وتوجيهاته المستمرة بتوفير جميع الامكانيات اللازمة لتوافق النظام الإداري الجامعة مع متطلبات مواصفة الجودة، وأيضا دعم نواب رئيس الجامعة وتحفيزهم المستمر للإدارات تحت قيادة كل منهم.

ومن ناحيتها قالت أمين عام الجامعة، إن حصول الجامعة علي شهادة "الأيزو 9001 - لسنة 2015"، يؤكد علي تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة ومواكبة متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، وأثنت علي أداء العمل بمختلف إدارات الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، تسلم شهادة الجودة والاعتماد "أيزو 9001 – 2015" من مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الإنجليزية الفرنسية في شهر مايو الماضي، وبعد اعتمادها وتسجيلها فى هيئة UKAS بإنجلترا.