مطروح تكثف استعداداتها لموسم الشتاء بصيانة أعمدة الإنارة

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على ضرورة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء، واستمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة والتواصل مع جميع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والمديريات الخدمية.

ووجه "شعيب"، مجالس المدن وقطاع الكهرباء إلى مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية الهوائية والأرضية وأعمدة الإنارة وإجراء الصيانات اللازمة، للوقاية من مخاطر الأمطار والسيول، مع التشديد على تكثيف الجهود المسبقة والاهتمام بعمل اللازم كلا فى نطاقه، وموافاة مكتب متابعة المحافظة وغرفة عمليات المحافظة بتقرير عن جميع الأعمال المطلوبة وعرض أي مطالب لسرعة توفيرها حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين وتجنب الشكاوى.

من ناحية أخرى، أعلن الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن إستمرار حملة المديرية لتنظيف وتطهير أسطح المساجد استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

وقال "عبد البصير" إن الحملة تعمل على تنظيف الأسطح وتسليك مجارى الأمطار بهدف الحفاظ على بيوت الله من الأمطار التى تهطل على أسقف المساجد، وأضاف أن إدارات الأوقاف فى مراكز ومدن مطروح الثمانية الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى برانى والسلوم وسيوة، نفذت حملات تفتيشية لهذا الغرض، مع التنبيه على جميع الأئمة والعمال للقيام بواجبهم نحو بيوت الله.