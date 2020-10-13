صرف 600 وسيلة لتنظيم الأسرة في حملة "حقك تنظمي" بالإسكندرية

واصلت حملة "حقك تنظمي" للحملة القومية التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية، أعمالها داخل المناطق الطبية بغرب الإسكندرية كمرحلة أولى، وصرفت الحملة 604 وسائل تنظيم الأسرة مجاناً خلال يومين.

وقال الدكتور أيمن حليم، مدير عام منطقة غرب الإسكندرية الطبية، إن اليوم الأول للحملة شهد تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا لـ 304 منتفعات وتقديم المشورة لـ 110 منتفعات، وإجراء 42 أشعة بالموجات فوق الصوتية، والكشف على 82 طفلًا وصرف العلاج مجاناً.

وأكد أنه فى اليوم الثانى جرى تقديم وسائل تنظيم الأسرة مجانا لـ 300 منتفعة والكشف على 85 طفلًا ومنحهم العلاج مجانا، مشيراً إلى تدشين ندوات تثقيفية وتقديم هدايا عينية للمنتفعات، إلى جانب تنظيم معرض لمنتجات نوادي المرأة، على هامش الحملة.

جدير بالذكر، أن الحملة تتم بمحافظة الإسكندرية على مرحلتين، وتستمر المرحلة الأولي من ١١ الي ١٥ أكتوبر بمناطق المنتزه وشرق ووسط وغرب، والمرحلة الثانية من ١٨ إلى ٢٢ أكتوبر بمناطق الجمرك والعجمي والعامرية وبرج العرب.

وتأتي الحملة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" التي تستهدف تقديم الرعاية للقرى الأكثر احتياجا، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وتشارك مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية فى الحملة القومية التنشيطية التى أطلقها قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والتى تتضمن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وأمراض التساء ومتابعة الحمل وطب الأطفال ، وذلك حتى ٢٢ أكتوبر الجارى .

وقال الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن جميع الخدمات المقدمة خلال الحملة ستكون بالمجان بما فيها التحاليل والأشعة بالموجات فوق الصوتية ووسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة وكذلك الجمعيات الأهلية التى تشارك فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة.