بـ 500 جنيه.. تكلفة تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية بالشهر العقاري

نشر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، انفوجرافيك، يوضح فوائد تسجيل الوحدات العقارية والأراضي الزراعية والصحراوية والبور في الشهر العقاري وخطورة عدم تسجيلها والأضرار السلبية التي تقع على مالكها لتقاعسه عن التسجيل.

كما نشر مجلس الوزراء تكلفة تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية والبور في الشهر العقاري والتي تراوحت ما بين 500 جنيه حتى 2000 جنيه وجاءت التفاصيل كالآتي:-

- 500 جنيه تكلفة تسجيل أراضي من فدان حتى 5 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيه.

- 1000 جنيه تكلفة التسجيل من 5 أفدنة حتى 10 أفدنة شاملة رسوم رسم المساحة وقدره 250 جنيهًا.

- 2000 جنيه رسوم تسجيل ما يزيد عن 10 افدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيهًا.

وتسدد الرسوم بثلاث طرق الأولى الطرقة النقدية الثانية عن طريق الشيكات مقبولة الدفع والثالثة عن طريق الحوالات البريدية.

بـ 500 جنيه فقط وخلال دقائق.. خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري

كما يضاف لهذه التكلفة 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و 1% رسوم نقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20.000 جنيه فيما أكثر.

تساؤلات عدة للمواطنين حول إمكانية تسجيل وحداتهم السكنية أو العقارات الخاصة في الشهر العقاري لتصبح مسجلة ومقننة بشكل نهائي، خاصة بعد انتشار شائعات حول خصم 7% من قيمة الشقة لصالح الشهر العقاري، هذا بالإضافة إلى تردد بعد الشائعات عن اشتراط الشهر العقاري التقدم بشهادة من المحافظة تفيد بالتصالح في مخالفات البناء كشرط أساسي لتسجيل العقار وهو ما تم نفيه عدة مرات.

وترصد "الوطن"، خطوات تسجيل الوحدات العقارية في الشهر العقاري:-

- صورة البطاقة وتكون سارية

.- صورة العقد الابتدائي وعقد البائع ويكون مسجلا في الشهر العقاري وهذا الشرط سينتهي بحلول 1 مارس 2021، حيث سيقدم المواطن عقدا بصحة توقيع ونفاذ فقط

.- شهادة بيانات ومطابقة إن كانت العقار يخضع للسجل العيني ويتم استخراجها من إدارة السجل العيني التابع للمحافظة بخمسة جنيهات فقط.

- يتم استلام صورة العقد المسجل خلال دقائق قليلة.

- تنقسم تكلفة تسجيل العقار على حسب المتر المربع كالآتي

- المساحة من متر حتى 100 متر بتكلفة 500 جنيه.

- المساحة من 101 وحتى 200 متر بتكلفة 1000 جنيه

- المساحة من 201 حتى 300 متر تصل إلى 1500 جنيه

- المساحة من 300 متر فيما فوق تصل بحد أقصى 2000 جنيه فقط.