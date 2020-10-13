رئيس جهاز تنمية المشروعات بـ6 أكتوبر يشيد بمعرض "تراثنا"

أشاد الدكتور محمد منصور، رئيس جهاز تنمية المشروعات بـ6 أكتوبر، بالإقبال الكبير على معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية بعد افتتاحه، موضحًا أن المعرض أداة من أدوات جهاز تنمية المشروعات للترويج للمشروعات الصغيرة على مستوي الجمهورية، ومساعدة الشباب.

وأضاف "منصور"، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن أدوات الجهاز متنوعة ولكن الفكر الأساسي هو مساعدة الشباب على ترويج منتجاتهم، ونحاول خلال الفترة الأخيرة أن نغير الفكر بفكر آخر يسمى "فكر العمل الحر"، مؤكدًا أن معرض تراثنا لاقى نجاحًا كبيرًا، حيث إن فكرة الحرف التراثية منذ 20 عامًا وحتى الآن، بدأت تدخل في مجال الاندثار، وهو ما يمثل الهوية المصرية، فكان لا بد أن يكون هناك دعم من القيادة السياسية.

وتابع: "عندما درسنا الوضع الحالي وجدنا أن هناك خروجا من العمالة في اتجاهات وصناعات أخرى، فبدأنا نعمل على المجموعات الحرفية من خلال تقديم الدعم اللازم للشباب كنوع من أنواع التدريب وترويج لمنتجاتهم، والدعم الفني والإداري ومحاولة عمل قيمة مضافة لهم".

واستطرد: "معظم المقبلين على سوق العمل الحر، بحاجة للاحتضان، لأنهم يواجهون مشكلات كبيرة في السنوات الأولى، ونحاول عمل فترات احتضان فيما يشبه "حضانات الأطفال" بالترويج لهم داخليًا وخارجيًا وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي".

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات بـ6 أكتوبر، إلى أن الفترة الماضية شهدت عمل بعض العمالة في اتجاهات حرف وصناعات أخرى، وبالتالي تم العمل على المجموعات الحرفية وتقديم اللازم من ترويج ودعم فني وقيمة مضافة.