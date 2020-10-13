خطوات تحديث بياناتك بنجاح في منحة الـ500 جنيه

أعرب عدد كبير من العمالة غير المنتظمة، الذين سجلوا أو حدثوا بياناتهم على الرابط الذي أعلنته وزارة القوى العاملة، لصرف المرحلة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة وقدرها 500 جنيه، عن قلقهم خوفا من عدم نجاح عملية التحديث وقبولها.

خطوات التسجيل والتحديث والإرسال والتأكد من نجاح التسجيل

1. الدخول على رابط التحديث وهو

https://labour.idsc.gov.eg/GCP/Request/Stakeholder/Form.aspx

2. تسجيل الاسم الرباعي كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

3. ملء جميع الفراغات في الخانات المطلوبة باستمارة منحة الـ500 جنيه.

4. اختيار القطاع التابعة له المهنة من السهم والاختيارات الموجود في خانة قطاع الوظيفة.

5. المهنة (اختيار نوع المهنة من خلال سهم الاختيارات).

6. ملء خانة التدريب.

7. الحالة الاجتماعية (من خلال سهم الاختيارات).

8. تاريخ الميلاد.

9. رقم التليفون للتواصل بين الحكومة والعامل.

10. البريد الإلكتروني.

11. المركز / المدينة.

12. المحافظة.

13. العنوان.

14. الضغط على خانة التسجيل.

كيف تتأكد من نجاح العملية أو فشلها؟

1. وصول رسالة sms عادية من الرقم 2030 على رقم التليفون صاحب التسجيل، تؤكد نجاح عملية التسجيل أو فشلها، في غضون 24 ساعة من التحديث.

2. لن تصل أي رسائل للعامل على واتس آب، لكنه يستطيع إرسال أي استفسار من واتس آب على الرقم 2030.

اللجنة العليا لأزمة كورونا كلفت مجلس الوزراء والقوى العاملة بتحديث البيانات

يذكر أنّ اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أسندت لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مهمة تنقية الكشوف من الوفيات وتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمستحقة لصرف المنحة، لافتة إلى أنّ صرف المنحة سيتم على 3 دفعات، على أن تكون الدفعة الأولى في شهر أكتوبر الحالي، والثانية في نوفمبر، والثالثة في ديسمبر، وقيمة كل منها 500 جنيه، بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل مستحق.