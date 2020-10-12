رابط تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منحة الـ500 جنيه

قالت مصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، إن الخميس المقبل هو آخر موعد لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، باعتبارها شرط أساسي لصرف المنحة المقررة.

تنقية الكشوف القديمة من الموتى وغير المستحقين

وأكدت مصادر باللجنة، أن مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، يقوم حاليًا بتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتنقية الكشوف القديمة المسجلة في المنحة الأولى من الموتى، وكذلك الذين خرجوا من دائرة الاستحقاق سواء من خلال استفادتهم من دعم مالي آخر أو التحاقهم بعمل منتظم.

ويستطيع الراغب في المنحة من العمالة غير المنتظمة، ملء البيانات من خلال الدخول من هنا .

وكانت مصادر حكومية باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطف مدبولي، قد كشفت أن اللجنة ستنتهي من تنقية كشوف العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف منحة الـ500 جنيه، من الوفيات، والمستفيدين من أي دعم حكومي مالي آخر، وستقوم بتحديث بقية بيانات المستحقين الشخصية، خلال ثلاثة أيام، على أن يعقبها الصرف مباشرة.

خطة صرف المنحة.. 5 أيام ويومان للمتخلفين

وكشفت المصادر لـ"الوطن" عن خطة صرف المنحة، مؤكدة أن الصرف سيبدأ على حد أقصى يوم 18 أكتوبر الجاري ولمدة خمسة أيام حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، من ماكينات الـATM في جميع محافظات الجمهورية.

وأضافت المصادر أنه سيتم إرسال رسالة "SMS" من رقم "2030"، على الهواتف المحمولة للمستفيدين، قبل موعد الصرف بـ24 ساعة ، على أن يتم تحديد يومين لاحقين لصرف المنحة للمتخلفين.

مجلس الوزراء والقوى العاملة مسئولان عن تحديث البيانات

وقالت المصادر، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمة أسندت لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، مهمة تنقية الكشوف من الوفيات وتحديث كافة بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة والمستحقة لصرف المنحة، لافتة إلى أن صرف المنحة سيتم على ثلاث دفعات، على أن تكون الدفعة الأولى في شهر أكتوبر الجاري، والثانية في نوفمبر، والثالثة في ديسمبر، وقيمة كل منها 500 جنيه، بإجمالي 1500 جنيه لكل عامل مستحق.