هيئة الكتاب تعلن رابط وحدة المؤلف للتيسير على مبدعي الأقاليم

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور الحاج هيثم علي، رابط "وحدة المؤلف" للتيسير على المبدعين في الأقاليم للتواصل مع الهيئة، وإرسال نصوصهم ومتابعة مراحل نشرها من خلال الرابط التالي: azaafouad.gebo@gmail.com

وتعنى الوحدة بخدمة المؤلف، فى كل مراحل إعداد كتاب للنشر، بهدف التيسيير على الكُتاب والمؤلفين، خلال مراحل نشر أعمالهم، بعد أن بدأ رئيس هيئة الكتاب، تفعيل وحدة خدمة المؤلف بجميع معارض الهيئة فى المحافظات، بداية من معرض الإسكندرية للكتاب، الذي أقيم فى الفترة من 1- إلى 10 أكتوبر المقبل.

وذكرت عزة فؤاد مديرة الوحدة لـ"الوطن"، أن الكاتب خارج القاهرة يمكنه التعامل مع الهيئة، من خلال الوحدة، ودون الحضور بشكل فعلي إلى المقر بالقاهرة ولكن من خلال المراسلة عبر الإيميل، لمزيد من التيسيير على المبدعين من كافة أنحاء مصر.

وأوضحت أن الكاتب يسلم المخطوط إلى الوحدة، سواء عن طريق المقر أو الأيميل، والتي تقوم بدورها بتسليم المخطوط لإدارة النشر، ثم تقوم الوحدة بمتابعة رحلة الكتاب مرحلة بعد أخرى، إلى وصول الكتاب إلى مرحلة التوزيع على منافذ البيع.

ولفتت "فؤاد" إلى أن المتابعة لا تقتصر على ما قبل نشر الكتاب، وإنما تمتد أيضا إلى ما بعد النشر وطرح الكتاب فى منافذ البيع، وقبل انتهاء مدة الخمس سنوات، إذا كان الطبعة نفذت من المكتبات، نقوم إعادة طبع طبعة ثانية.

وتابعت "فؤاد"، "نتابع أيضًا الحقوق المادية للمؤلف مع الحسابات في الهيئة، ونقوم بتحويل المبالغ المستحقة للمؤلف"، مؤكدة أن الوحدة توفر جهد المؤلف في متابعة رحلة سير كتابه فى الإدارات والمراحل المختلفة، من خلال مراسلتنا، ونقوم بالرد على أسئلة الكاتب، فى خلال دقائق، فلدى الوحدة بيان عن جميع الكتب التى تقدمت للنشر في الهيئة.

ونوهت "عزه" إلى أن الوحدة متنقلة ومتواجدة في جميع معارض الهيئة، ابتداء من معرض الإسكندرية، وكذلك المعارض التالية لها فى الأقاليم لاستلام الكتب من المؤلفين فى أماكنهم.