في دائرة شبين القناطر "الانتخابات كلها مفاجآت": فكهاني ولاعب درامز وسيدة وحيدة

تعد دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية في انتخابات مجلس النواب من الدوائر الهادئة، فهي الأقل من حيث عدد المرشحين على مستوى دوائر القليوبية الـ6 حيث يتنافس فيها 24 مرشحًا على مقعدين بعد خصم مقعد في التقسيم الجديد للدائرة، حيث كانت 3 مقاعد في انتخابات 2015.

ورغم أنَّ مركز شبين القناطر من أهم مراكز المحافظة، ولكنه يعاني الكثير من المكشلات والأزمات المزمنة في الصرف والمياه والطرق والأسواق العشوائية والقمامه، وكلها أزمات يحلم المواطن هناك في حلها منذ عقود ويلعب عليها كل المرشحين في جميع الانتخابات، خاصة في هذه الدورة والتي يعلق عليها المواطنين آمالًا كبيرة في اختيار مرشحين لحل هذه المشكلات والارتقاء بالمركز.

المنافسة هذه المرة خرج منها النائب الحالي مصطفى الكمار من السباق سواء في القائمة أو الفردي، حيث تفاجأ الجميع بخروجه من المنافسة بعد تردد اسمه على القائمة الوطنية، ولكن بإعلان المرشحين بها وجد أن المرشح بها شقيقه مدحت الكمار دون إعلان أسباب وراء ذلك.

الدائرة بها 24 مرشحًا حاليًا بعد عودة نائب الشورى السابق اللواء مجدي فؤاد من الاستبعاد بحكم من القضاء الإداري، ليشعل المنافسة في الدائرة في مواجهة مرشحي مستقبل وطن النائب الحالي سمير صبحي أبو شامة، وحافظ عمران، وفيما يخوض المنافسة النائب الحالي عبدالعزيز الصفتي المنافسة مستقلًا رغم انضمامه للهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عقب فوزه في 2015 مستقلًا أيضًا إلا أنَّه فضل أنَّ يخوض الانتخابات من نفس بوابة 2015.

ويمثل المرأة في الدائرة مرشحة واحدة فقط هي هناء علام فني اتصالات بالهيئة الوطنية للإعلام، في مواجهة مرشح لكل من حزبي "حماة وطن" و"مصر القومي" والباقي مستقلين.

الدائرة لم تخلو من المفاجآت، حيث تقدم للترشح "فكهاني" من أبناء مدينة شبين القناطر تحت شعار "فكهاني وأفتخر"، وهو المواطن أشرف سلامة بركات فتح الباب وشهرته "أشرف فتح الباب" والملقب بـ"فكاهني الغلابة" وحصل على رقم 21 رمز السد العالي، وسط ترحاب من أهالي الدائرة الذين يعلقون عليه آمالًا لحل مشاكل مركز شبين القناطر في مجالات الطرق والنظافى وحل أزمات المواصلات والباعة الجائلين بسوق النعناعية وانتشار الإشغالات بشوارع المدينة.

وكانت المفاجأة الثانية، هو ترشح "ماهر" فني بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ولاعب درامز في الفرق الموسيقية والأفراح، حيث ترشح ممثلًا عن حزب "مصر القومي"، وتسبب ترشحه في جدل بمواقع التواصل الاجتماعي تشحه عقب تداول فيديوهات له في أثناء العمل في حفلات الزفاف، مؤكدين أنَّه سيكون نائبًا "يبسط الشعب"، وهو الأمر الذي رد عليه المرشح ببيان جاء فيه "أنا فنان ومثل عمرو دياب ومصطفى كامل وهاني شاكر، ولم أخرق القوانين ولست تاجر مخدرات، ولكني فنان أحب الفن وأبدع في عملي مثلي مثل قامات كثيرة أبدعت في الفن وذاع صيتها"، مشيرًا أنَّه لم يترشح في مجلس الشعب إلا لخدمة الناس "كان يجب على الناس ألا تهاجمني بهذه الطريقة، خصوصًا وأني موظف بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ولم ألجأ للعمل كعازف درامز إلا لهوايتي وزيادة دخل أسرتي".

يُذكر أنَّ محكمة بنها الابتدائية أعلنت الكشوف المبدئية لمرشحي النواب بمحافظة القليوبية بعد استبعاد 17 مرشحًا ممن تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة ليبلغ عدد المرشحين بهذه الكشوف 228 مرشحا من إجمالي 243 تقدموا للجنة خلال فترة فتح باب الترشح والتي أنتهت السبت الماضي

وجاء توزيع المرشحين كالتالي دائرة شبين القناطر 24 مرشحًا و41 مرشحًا بدائرة الخانكة والخصوص و العبور 36 مرشحا بدائرة قليوب والقناطر الخيرية و58 مرشحًا في دائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا و34 مرشحًا في دائرة طوخ وقها و35 مرشحًا بدائرة بندر ومركز بنها ومركز كفرشكر.

وتستعرض "الوطن" بالأسماء والرموز قائمة مرشحي الدائرة في الكشوف المبدئية والتي أعلنتها محكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة.