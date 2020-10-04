"العائلات العريقة" كلمة السر في حسم معركة "النواب" بالقناطر وقليوب

"معقل العائلات العريقة".. هكذا يلقب المواطنون دائرة مركزي القناطر الخيرية وقليوب، والتي جمعهما التقسيم الجديد لانتخابات مجلس النواب على 3 مقاعد، بينما كان للمركزين في تقسيم الانتخابات الماضية 5 مقاعد، منها 3 لقليوب، و2 للقناطر.

ومع اتساع الدائرة، فإن المنافسة هذه المرة سيكون لها طعم خاص بسبب ترشح 36 مرشحًا، بعد خروج ممدوح مجدي عبد الحليم مأمون مرشح حزب مستقبل وطن من المنافسة، لعدم اللياقة الطبية، ودخول درويش مرعي نائب مجلس الشعب الأسبق بديلًا له عن الحزب، بجانب النائب الحالي عادل عامر ابن عائلة منصور عامر الشهيرة، والدكتور إبراهيم عويس رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر، والذي يخوض المنافسة اعتمادًا علي شعبيته وثقله الانتخابي بمسقط رأسه بقرنفيل.

وستكون المواجهة في الدائرة وفق ما كشفت عنه الكشوف المبدئية بين 3 مرشحين لأحزاب مستقبل وطن والتحرير المصري والوفد الجديد وحماة الوطن والمصري الديمقراطي، و27 مستقلًا، بينهم 6 سيدات، حيث تعد الدائرة هي الأكثر في عدد السيدات اللاتي يخضن المنافسة بالمحافظة، وعددهن 16 سيدة في كافة دوائرة الإقليم الست.

وتمتاز الدائرة بأنها تتمتع بعدد كبير من العائلات الكبرى العريقة بالمحافظة، مثل عائلات "عامر" و"السقا" و"الشواربي" و"عشماوي" و"عسر"، وكلها لها باع في السياسة، وهو ما يكشف أن الصراع بالدائرة سيكون ساخنًا، خاصة في ظل الدعم الذي تحظي به العائلات سواء في قليوب والقناطر، بجانب اشتعال المنافسة بين النواب الحاليين في البرلمان والذين قرروا المنافسة أمام بعضهم البعض في الدائرة، وعلى رأسهم النائب عادل عامر عن مستقبل وطن، والنائب حسين عشماوي عن الوفد الجديد، وكلاهما لم يغير بوابة عبوره لبرلمان 2015، بينما اعتذر عن الترشح النائبان حاتم عبد الحميد عن القناطر وجمال محفوظ عن قليوب، وخرج من سباق الفردي إلى القائمة الوطنية النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والذي كانت قليوب بوابته على المقعد الفردي في برلمان 2015 في مواجهة عددا من المتسقلين، أبرزهم الدكتور أحمد السقا وكيل الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس شعبة الصيدليات بها، والمستشار أحمد الشواربي.

وهناك أيضًا اللواء محمد إبراهيم الذي يخوض المعركة مستقلًا، ويحظى بشعبية كبيرة بين أبناء قرى أبوالغيط، وكاد أن يحصل علي المقعد في 2015 ولكن النائب الحالي حاتم عبد الحميد استطاع اقتناصه.

وتتمثل السمة الرئيسية بهذه الدائرة في الاعتماد بشكل كبير علي دعاية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتمد المرشحون على الدعاية الممولة نظرًا لاتساع الدائرة، حيث يتوزع المرشحون بين 26 مرشحًا من مركز وقسم قليوب، و13 من القناطر.

ولهذا السبب اشتعلت المعركة الانتخابية حاليًا بين الجروبات والصفحات السياسية والشبابية علي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الاستفتاءات على المرشحين وحشد الناخبين، حيث يقوم أعضاء حملة كل مرشح بالتصويت له في كل الاستفتاءات.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعداً بالنظام الفردي، من خلال تقسيم المحافظة إلى 6 دوائر انتخابية، تضم الدائرة الأولى، ومقرها مركز بنها، 3 نواب، والدائرة الثانية، مقرها مركز طوخ، تضم مقعدين، والدائرة الثالثة، ومركزها قسم ثاني شبرا الخيمة، بها 3 مقاعد، أما الدائرة الرابعة، ومقرها مركز قليوب، تضم 3 مقاعد، والدائرة الخامسة، مقرها مركز الخانكة، تضم 3 مقاعد، والدائرة السادسة، مقرها مركز شبين القناطر، تضم مقعدين.

وتستعرض "الوطن" بالأسماء والرموز قائمة مرشحي الدائرة في الكشوف المبدئية، والتي أعلنتها محكمة بنها الإبتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة.