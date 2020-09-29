صراع ساخن ببنها على 3 مقاعد برلمانية

تشهد الدائرة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية ومقرها مركز بنها صراعا ساخنا على 3 مقاعد، فيما يتنافس أبناء كفرشكر على خلافة خالد يوسف، المنقضي ولايته.

جاء ذلك بعد اتساع الدائرة الأولى في التقسيم الجديد لدوائر النواب 2020 لتصبح المنافسة على 3 مقاعد وتضم مركزي بنها وكفر شكر وقسمي أول وثان بنها، حيث تشهد منافسة ساخنة بين 35 مرشحا محتملا ضمتهم الكشوف الانتخابية بعد استبعاد 4 مرشحين آخرين بسبب الكشف الطبي والتجنيد وكشف الحساب بينهم نائبان حاليان هما النائب مجدي سيف مستقبل وطن وجمال كوش مستقل واللذين تبادلا المواقع حيث خاص الأول الإنتخابات في عام 2015 مستقلا فيما خاص الثاني نفس الانتخابات عن حزب مستقبل وطن وخلت الدائرة والتي تمثل العاصمة ومركز كفر شكر المعروف بأنه مدرسة سياسية عريقة بمحافظة القليوبية ومعقل عدد من السياسيين والشخصيات السياسية التي تولت مناصب رفيعة داخل وخارج مصر من ترشح السيدات لتصبح أول دائرة في المحافظة تحمل لقب "زيرو مرشحات" في مقابل 16 مرشحة أخرى في باقي دوائر المحافظة الـ5.

وتنظر مقاعد الدائرة الـ3 معركة حامية الوطيس بين المرشحين الذين يمثلون مستقبل وطن والشعب الجمهوري وأبناء مصر و31 مرشحا مستقلا وخاصة أن عددا كبيرا من المرشحين من أبناء مركز كفرشكر الذي جرى ضمه في التقسيم الجديد للدائرة والذين يخوضون المعركة لخلافة النائب في البرلمان المنقضي ولايته خالد يوسف والذي أثار الكثير من الجدل خلال فترة عمله البرلماني فيما قرر النائب الحالي لمدينة بنها اللواء مصطفى كمال الدين حسين نجل زعيم ثورة 23 يوليو الراحل كمال الدين حسين نائب رئيس الجمهورية الأسبق الاعتذار عن خوض المنافسة لدورة جديدة.

ويبرز عدد من الوجوه الجديدة في المنافسة بهذه الدائرة الساخنة يواجهون ائتلاف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن والذي دفع بكل من النائب مجدي سيف وعربي فؤاد ممثلين لحزب مستقبل وطن والدكتور جمال حجاج وكيل الوزارة رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية وأمين حزب الشعب الجمهوري في مواجهة المستقلين الجدد وأبرزهم سعيد ندا مدير عام إدارة شرق شبرا التعليمية، وأدهم محمد عطية أحد شباب بنها ورجل الأعمال والمستشار محمد المسلمي بالقضاء الإداري ومجدي مسعود رجل الأعمال وإيهاب إمام رجل الأعمال هو الآخر الذي تقدم في آخر لحظة قبل غلق باب الترشح ليشعلا المنافسة في الدائرة.

وتشهد الدائرة تحركات مكثفة من المرشحين المحتملين بالدائرة في لقاء رؤوس العائلات، وعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحزبيين، بالإضافة إلى جولات محدودة في الشوارع، لكسب وتأييد الناخبين مبكرا.

وتستعرض "الوطن" قائمة مرشحي الدائرة وفق ما جاء في الكشوف المبدئية بالأسماء والرموز بعد أن جرى استبعاد كل من اللواء طارق حجاج مساعد وزير الداخلية الأسبق والذي يعد خروجه من المنافسة مفاجأة من العيار الثقيل وناير نبيل وعواد الغنيمي ومحمد زين.