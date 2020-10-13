حزن بمستشفى طوسون بالإسكندرية لمصرع طبيب زفافه بعد شهر

شهدت أروقة مستشفى طوسون للتأمين الصحي، شرق الإسكندرية، حالة من الحزن الشديد، اليوم الثلاثاء، بعد مصرع طبيب منتدب من محافظة الوادي الجديد، يبلغ من العمر 35 سنة، تحت عجلات قطار أبي قير، مساء أمس الاثنين.

ونعى أطباء مستشفى طوسون زميلهم، الذي لقي مصرعه في حادثة مروعة أثناء عبوره الطريق بعد خروجه من المستشفى، وهو الدكتور "محمد مغاوري الفقي"، طبيب النساء والتوليد، كما خيم الحزن على مرضى المستشفى، الذين كانوا يتلقون العلاج والكشف على أيدي الطبيب المتوفي، حيث أكدوا على حسن معاملته، وأخلاقه الطيبة.

وعلمت "الوطن" أن الطبيب الراحل كان يستعد لحفل زفافه الشهر المقبل، حيث تقدم بطلب للحصول على إجازة لإتمام الزواج من عروسه، الا أنه فارق الحياة، بعد الانتهاء من ترتيبات الفرح.

وقال "محمود الشيخ"، أحد أصدقائه، إن "الدكتور محمد الفقي عريس في الجنة إن شاء الله"، مؤكداً أنه "من الناس المحترمة جداً، بشهادة جميع أصدقائه، وكل من تعامل معه من المرضى والأطباء والعاملين في مستشفى طوسون للتأمين الصحي".

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي غنيم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، مساء أمس، يفيد باصطدام قطار خط أبي قير بشخص في منطقة طوسون، وانتقل ضباط قسم شرطة المنتزه ثاني إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أنه أثناء سير القطار اصطدم بـ"محمد مغاوري الفقي"، طبيب نساء وتوليد، 35 عاما، بالقرب من محطة سكة حديد طوسون، مما أدى إلى وفاته.

وتبين من التحريات أن الطبيب المتوفي اخصائي نساء وتوليد بمستشفى الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومنتدب للعمل بمستشفى طوسون للتأمين الصحي، وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى مشرحة "كوم الدكة"، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.