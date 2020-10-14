سحر عيد لـ"الوطن": استخراج شهادات ميلاد للمرأة البدوية ضمن برنامجي

نشأت فى المجتمع المطروحى الصحراوى وسط معاناة أهلها من العديد من المشاكل والصعوبات التى تواجههم على مر التاريخ من مشاكل فى قطاع الصحة والتعليم حتى تدرجت فى المناصب إلى أن تولت مديرة التعليم الإبتدائى بإدارة مطروح التعليمية، لها باع فى العمل السياسي والعمل العام، حتى تقلدت مهام أمينة التعليم والبحث العلمى فى حزب مستقبل وطن على مستوى محافظة مطروح، حولته إلى خلية نحل، داخل الحزب الجميع يشارك، من أجل أن يقدموا شيئا فى قطاع التعليم يستفيد مطروح والمدرسين.

سحر أحمد عيد بنت مطروح، مرشحة القائمة الوطنية لقطاع غرب الدلتا بانتخابات مجلس النواب، عن مطروح التي أكدت فى حوارها لـ "الوطن"، أن قضايا المرأة واستخراج شهادات ميلاد وقسايم زواج وقضايا المعلم والطبيب وزيادة رواتبهم وحافزهم للنهوض بقطاعي التعليم والصحة بمطروح، وتمليك المواطنين منازلهم المقيمين بها أهم أولوياتها، وإلى نص الحوار:

- ماهى أهم القضايا فى مطروح التى تحتاج إلى حل من وجهة نظرك؟

- التعليم من أهم القضايا التي تحتاج إلى تدخل فى مطروح خاصة فيما يخص "المعلم"، لابد أن يكون دخل المعلم عالى بما يكفى احتياجاته وأسرته، والحل رفع الرواتب والحوافز، وهذا يصب فى مصلحة منع الدروس الخصوصية، بعدما يأخذ المعلم حقه، وهذا يجعله يعمل بأريحية، ولا يلتفت للدروس الخصوصية وفى نفس الوقت سيعطى التلاميذ حقهم فى الشرح فى الفصول داخل المدارس.

- ما هى مشاكل قطاع الصحة فى مطروح؟ وكيف يتم حلها؟

العجز الشديد فى الأطباء والكوادر الطبية أخطر شيء لأن مبنى خمس نجوم بدون طبيب لن يستطيع المرضى الاستفادة منه، ولدي مقترح للاستفادة من الأطباء الامتياز وجذبهم لمطروح للإقامة بها إقامة شاملة، أعطي الطبيب شقة أو قطعة أرض يبني عليها منزل يعيش فيه هو وأسرته، وأرفع أجور الأطباء، وبذلك أضمن أنه سيعيش ويعمل فى محافظة نائية دون أن يفكر فى تركها حتى إذا كان من خارج مطروح، "حاليا الغلبان بيدخل المستشفى مبيعرفش يتعالج، والمرضى بتسافر إسكندرية، وسنعمل على توفير الأطباء وجذبهم فى مختلف التخصصات، فى مطروح، ومن خلال إستشاريين، وبأجور جاذبه لهم، وأعلى من المحافظات الأخرى".

- ما هو برنامجك تجاه الشباب من الخريجين الذين يبحثون عن فرص عمل؟

غالبية الخريجين من الشباب والفتيات يعانون من البطالة، ووضعت ببرنامجي خطة طموحه لهم عبارة عن إيجاد فرص عمل جديدة لم تشهدها مطروح من قبل، وهى إتاحة فرص للمستثمرين فى قطاع الصناعة، بتوفير له من الجهات المعنية قطع أراضى لإنشاء مدينة صناعية بأسعار جاذبه ويتم تيسير الإجراءات لإنشائهم مصانع على أرض مطروح تنتج فى السوق المحلي والخارجي، وتوفر فرص عمل على مدار العام كله ولا أرتبط فقط بموسم الصيف عبارة عن 3 شهور، وباقي العام دون عمل وإذا جاءت جائحة مثل كورونا وأغلقت الشواطىء الشباب يموتون من الجوع، وبالتالي لابد من التفكير خارج الصندوق وفتح فرص عمل من خلال مشروعات جديدة تقام فى مطروح.

- تمليك الأراضى ملف شائك تعانى منه مطروح منذ زمن.. كيف يحل؟

لابد من تمليك البيوت المقامة التى تعيش فيها الأسر المطروحية مع أبنائها، إقامة كاملة، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، وصولا إلى سيوة جنوبا، والأراضي التى يزرعونها ويأكلون منها طوال العام، التي تزرع على مصدر ري مناسب كالأمطار والآبار الجوفية، طبقا لطبيعة مطروح الصحراوية، كالتين والزيتون، والشعير والقمح، وتيسير الإجراءات لهم ، مع تخفيض الرسوم للحد الأدنى، ولا يزال أى منزل تقيم فية أسرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لهذا الملف فى مطروح التى تعتبر 99 % من أراضيها وضع يد، والناس أقامت بيوت وسكنت من زمان ومقيمة على هذا النظام وجميع الجهات المعنية تعرف هذا الكلام وهو أمر واقعي، ولابد من تضافر الجهود لحل هذا الملف بما يعطي إستقرار لأهل مطروح، ويحقق مصلحة الدولة.

- تعانى المرأة المطروحية فى الصحراء الغربية من عدة مشكلات.. ما رأيك؟

هناك سيدات من أبناء القبائل يعشن فى القرى والنجوع، لم يستطيعناستخراج شهادات ميلاد، أو بطاقات رقم قومي، أو توثيق الزواج، والطلاق، لأسباب كثيرة منها، عدم تمكنهن من التعليم، والظروف المادية الصعبة، ابتعادهن عن الحياة المدنية، عدم خروج المرأة من المنازل فى الصحراء، إلا لظروف قهرية، وأسباب أخرى عديدة، ولابد منو توفير وحدات من السجل المدنى كاملة تقوم بالتوجه إليهن بالتعاون مع العمد والمشايخ والعواقل ورؤساء المدن والوصول إليهن فى النجوع والتجمعات السكنية، لتصويرهن وملىء إستمارات، وإستخراج الأوراق الثبوتية، شهادات الميلاد، والبطاقات وتوثيق الزواج، حتى يتمكنّ من حقوقهن، مع توفير فرص عمل لهن من خلال القروض الحسنة الدوارة التى تسدد على مراحل، من فتح مشروعات للمرأة المعيلة فى البيوت داخل القرى والنجوع، ومنها مشروع تربية الماعز، وتربية الحمام، وإنشاء أبراج الحمام، بالإضافة إلى فتح فصل محو وأمية فى كل نجع وإذا لم تستفيد منه المرأة البدوية فى تعليم أبنائها ومتابعتهم فى المدرسة ستتمكن من خلاله من قراءة القرآن الكريم.

- ما هى أهم الخدمات الملحة التى تحتاجها مطروح؟

أول شيء لابد من الإسراع فى تطوير ورصف طريق الموت طريق "مطروح - سيوة" والذي حصد أرواح العشرات من أهالى سيوة ومطروح، كما أن سيوة مدينة سياحية عالمية تحتاج لطريق مؤهل يليق بمكانتها التى تحتلها على خريطة السياحة العالمية، بالإضافة إلى إستكمال الغاز الطبيعى والصرف الصحى، وسط مدينة مرسى مطروح فى علم الروم مثلا بعد محطة بنزين التعاون وحتى منطقة مينا حشيش، وهى من المناطق السياحية الهامة والتى يعيش بها أعداد غفيرة وفى المناطق الأخرى ورصف الطرق الفرعية بالشوارع، فى بعض الأحياء والمناطق.