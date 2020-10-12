انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي القائمة الوطنية بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

وبدأ أعضاء القائمة في الأقصر، تنظيم المؤتمرات التعريفية ببرامجهم، وزيارة الأهالي في الدواوين والأماكن المفتوحة من ناحية، ومن ناحية أخرى بدء أعمال تعليق اللافتات الانتخابية لهم بمختلف نجوع وربوع الأقصر.

وتضم القائمة الوطنية في الأقصر، الدكتور محمد العماري، الرئيس الحالي للجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر، والخبير السياحي أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، وأماني الشعولي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في الأقصر، والناشطة السياسية زينب السلايمي المرشحة عن حزب العدل.

وتشمل القائمة الوطنية "من أجل مصر"، 12 حزبا سياسيا، وتنسيقية شباب الأحزاب، جميعهم من مختلف التيارات والانتماءات، كما يضم التحالف السياسى جميع الأراء، ويُعلى الجميع المصلحة الوطنية، ويتجرد الكل من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة.

ورفع الجميع شعار" المصلحة العامة" والكل تخلى عن النظرة الحزبية الضيقة، وكان الهدف هو المصلحة العامة، ولو نظر كل حزب لمصلحته الشخصية لم تكن هذه الكوكبة من القامات والكوادر المشرفة فى مختلف القطاعات والتي سيكون لها دور كبير فى الحياة النيابية.

وشكلت السلطات بمحافظة الأقصر لجان من إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بمجلس مدينة الأقصر، لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وعدم العشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية، حتى لا تحجب الرؤية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى بالخارج في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر المقبل، وفي الداخل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد 24 و25 من الشهر نفسه، وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد 21 نوفمبر، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر.

وتجرى الإعادة بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الإثنين 30 نوفمبر، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل السبت والأحد 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد 15 نوفمبر.