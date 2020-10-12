انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي القائمة الوطنية بالأقصر
09:40 م | الإثنين 12 أكتوبر 2020
بدء الحملة الدعائية لمرشحي القائمة الوطنية بالأقصر
شهدت محافظة الأقصر، انطلاق الحملة الدعائية لمرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.
وبدأ أعضاء القائمة في الأقصر، تنظيم المؤتمرات التعريفية ببرامجهم، وزيارة الأهالي في الدواوين والأماكن المفتوحة من ناحية، ومن ناحية أخرى بدء أعمال تعليق اللافتات الانتخابية لهم بمختلف نجوع وربوع الأقصر.
وتضم القائمة الوطنية في الأقصر، الدكتور محمد العماري، الرئيس الحالي للجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالأقصر، والخبير السياحي أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، وأماني الشعولي، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن في الأقصر، والناشطة السياسية زينب السلايمي المرشحة عن حزب العدل.
وتشمل القائمة الوطنية "من أجل مصر"، 12 حزبا سياسيا، وتنسيقية شباب الأحزاب، جميعهم من مختلف التيارات والانتماءات، كما يضم التحالف السياسى جميع الأراء، ويُعلى الجميع المصلحة الوطنية، ويتجرد الكل من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة.
ورفع الجميع شعار" المصلحة العامة" والكل تخلى عن النظرة الحزبية الضيقة، وكان الهدف هو المصلحة العامة، ولو نظر كل حزب لمصلحته الشخصية لم تكن هذه الكوكبة من القامات والكوادر المشرفة فى مختلف القطاعات والتي سيكون لها دور كبير فى الحياة النيابية.
وشكلت السلطات بمحافظة الأقصر لجان من إدارة المتابعة الميدانية والإدارات المعنية بمجلس مدينة الأقصر، لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وعدم العشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية، حتى لا تحجب الرؤية.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات المرحلة الأولى بالخارج في الفترة من 21 وحتى 23 أكتوبر المقبل، وفي الداخل من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء أيام السبت والأحد 24 و25 من الشهر نفسه، وتعلن نتيجة المرحلة الأولى الأحد 21 نوفمبر، وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى في الخارج في حال الإعادة أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر.
وتجرى الإعادة بالداخل أيام الإثنين والثلاثاء 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم الإثنين 30 نوفمبر، أما انتخابات المرحلة الثانية فتبدأ في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4 و5 و6 نوفمبر، وفي الداخل السبت والأحد 7 و8 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم الأحد 15 نوفمبر.