21 تحذيرا من الصحة لـ"المدارس" لضمان عودة آمنه للطلاب من خطر كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، خطة وقائية لحماية الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، تزامنا مع العام الدراسي الجديد، وضمان العودة الآمنة، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير21 تحذيرا من وزارة الصحة، للمدارس للتعامل الصحيح مع الطلاب، وكيفية ادارة أزمة فيروس كورونا.

1- يجرى المسح الحراري لكل طفل قبل استلامه من ولى الأمر، وقبل صعوده إلى الأتوبيس.

2- تطهر الأسطح المشتركة بالحافلات المدرسية بشكل دوري، وقبل استخدامها في نقل الطلاب، مع التهوية الجيدة لها، بشكل يسمح بالتخلص الكامل من رائحة الكلور أو المطهرات الآمنة الأخري، قبل استخدامها.

3- على ولى الأمر، مراعاة غسل اليدين، لابنه أو ابنته بالماء والصابون، قبل خروجه من المنزل.

4- يضع الوالدان الكمامة على وجه ابنهما بشكل مناسب، حسب التعليمات منظمة الصحة العالمية لذلك.

5- يعطي ولى الأمر للطالب الطعام والشراب الخاصين به، ويوصيه بعدم الشراء من الباعة الجائلين.

6- فى حالة وجود أعراض لدي الطفل، يجب عدم إرساله للمدرسة، وإخبار مسؤولي المدرسة.

7- يراعي عدم تزاحم الأطفال في الصعود إلى أتوبيس المدراس.

8- يراعي الجلوس بشكل آمن، يراعي التباعد الجسدي.

9- ينبه على الطلاب بالتحرك بترتيب المقاعد، مع مراعاة البدء بنزول المشرف المسؤول عن عملية النقل، ثم الطفل الذي يجلس بالقرب من الباب، ثم الذي يليه، منعا للاصطفاف والتزاحم بالممر الوسطي في الأتوبيس.

10- يجب ارتداء الكمامة الجراحية أو القماش من مصدر موثوق قبل الصعود الى المواصلات العامة

11- يراعي تطهير الأيدي بمجرد النزول من الأتوبيس، وقبل دخول المدرسة.

12- عمل فرز حراري للتأكد من خلو الطلاب والمدرسين من ارتفاع درجة الحرارة.

13- التأكد من التزام موظف الأمن والقائم على عملية قياس درجة حراراة الطلاب بارتداء الكمامة.

14- تخصيص بوابة للدخول، وأخري للخروج، والمسح الحراري يكون قبل الدخول والخروج.

15- في الإذاعة المدرسية، يجب أن تعمل المدرسة على رفع الوعي بفيروس كورونا.

16- في حالة وقوف الطلاب بطابور الصباح، يراعي التباعد الجسدي، مسافة لا تقل عن مترين.

17 - وداخل الفصول لابد من تواجد مدرس الحصة الأولى بالفصل، قبل الطلاب لرؤية التهوية الجيدة.

18- لا يجب التزاحم عند الدخول للفصل، ويجلس كل طالب في "ديسك" منفصل.

19- يجلس الطلاب وفقا للشكل الأفقي، ومناقشة الطلاب من خلال التباعد الجسدي.

20- لتقليل التزاحم، قد ترى الجهات المسؤلة تقسيم الطلاب المتواجدين على فسحتين بموعدين مختلفين.

21- يفضل قضاء الفسحة في الهواء الطلق، وفي حالة الصعود منها، يتم ذلك بعمل طابور مثل الصباحي.