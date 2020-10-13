8 خطوات لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

تسجيل شقتك في الشهر العقاري يحميك من التعرض للنصب أو الاعتداء من قبل الآخرين، ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، خطوات وإجراءات توثيق العقود بمصلحة الشهر العقاري وقيمة الرسوم المتعلقة، تستعرض "الوطن" في نقاط سريعة لتسجيل شقتك في الشهر العقاري.

مع العلم أنّه يتم تحرير العقود على الورق الأزرق وتأتي بعد مرحلة قبول طلب الإشهار.

أما في حالة وجود نزاع بين الطرفين تسجل الوحدة وفقًا للحكم الصادر في الدعوة محل النزاع، على أن تكون الأسبقية للطرف الذي يشهر صحيفة الدعوى القضائية قبل صدور الحكم أو مرور 5 سنوات على صدوره.

خطوات تسجيل الشقة بالشهر العقاري

خطوات تسجيل الوحدة وفقًا للقانون 114 لسنة 1946، ويتم التسجيل من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه أو بتوكيل من البائع بالتسجيل.

تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية والتكليف الضريبي والمستندات الدالة على ذلك.

تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.

تأتي بعد ذلك خطوة مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.

يتم تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.

بعد ذلك تقديم المشروع- تحرير العقد على الورق الأزرق- لأحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.

ثم تقدم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سببا يوجب ذلك.

والخطوة الأخيرة يتم فيها تسليم صاحب الشأن المشهر بعد اعتماد إشهاره وختمه.

رسوم تسجيل العقارات الشهر العقاري

ويتطلب التسجيل بالشهر العقاري دفع بعض الرسوم، والتي تم تقيدها كالآتي:

500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.

1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها.

1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها.

2000 جنيه فيما يزيد عن مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.

أما فيما يتعلق بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فيتم تحديد الرسوم على النحو التالي:

500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.

1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.

2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيه، وفي حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا.

يضاف 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.

وجرى إطلاق تطبيق للتعرف على نسب التكدس داخل المكاتب المقدمة لخدمات التوثيق، بما يتيح للمواطن تحديد الوقت المناسب له للحصول على الخدمة، وكذلك يمكن للمواطن سداد رسوم خدمات التوثيق بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني كبطاقات الائتمان، وجرى إطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في يوليو 2020.